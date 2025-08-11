Daniela Santos quebra o silêncio após a desistência do «Big Brother Verão»

Uma semana após abandonar o “Big Brother Verão”, Daniela Santos vai estar no “Dois às 10” para explicar os motivos da desistência, marcada por discussões com Catarina Miranda e Afonso Leitão, com quem teve uma relação fora da casa.

Uma semana depois de ter abandonado o “Big Brother Verão”, Daniela Santos vai falar, pela primeira vez, sobre os motivos que a levaram a deixar a casa mais vigiada do país. A bailarina, que protagonizou várias discussões com Catarina Miranda e Afonso Leitão — com quem manteve uma relação antes de entrar no reality show —, vai estar no programa “Dois às 10”, na terça-feira, 12 de agosto.

A saída de Daniela foi uma das mais comentadas desta edição. As tensões com Catarina Miranda intensificaram-se nas últimas semanas, culminando em trocas de palavras acesas e momentos de grande pressão dentro da casa. A relação com Afonso Leitão, marcada por um passado comum fora do jogo, também gerou situações de confronto que contribuíram para o seu desgaste emocional.

Ao decidir desistir, Daniela afirmou que precisava de se afastar para preservar o seu bem-estar. Agora, prepara-se para, em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, contar a sua versão dos acontecimentos, esclarecer mal-entendidos e revelar o que realmente se passou nos dias que antecederam a sua saída.