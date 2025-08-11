Daniela Santos quebra o silêncio após a desistência do «Big Brother Verão»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:46

Uma semana após abandonar o “Big Brother Verão”, Daniela Santos vai estar no “Dois às 10” para explicar os motivos da desistência, marcada por discussões com Catarina Miranda e Afonso Leitão, com quem teve uma relação fora da casa.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Uma semana depois de ter abandonado o “Big Brother Verão”, Daniela Santos vai falar, pela primeira vez, sobre os motivos que a levaram a deixar a casa mais vigiada do país. A bailarina, que protagonizou várias discussões com Catarina Miranda e Afonso Leitão — com quem manteve uma relação antes de entrar no reality show —, vai estar no programa “Dois às 10”, na terça-feira, 12 de agosto.

A saída de Daniela foi uma das mais comentadas desta edição. As tensões com Catarina Miranda intensificaram-se nas últimas semanas, culminando em trocas de palavras acesas e momentos de grande pressão dentro da casa. A relação com Afonso Leitão, marcada por um passado comum fora do jogo, também gerou situações de confronto que contribuíram para o seu desgaste emocional.

Ao decidir desistir, Daniela afirmou que precisava de se afastar para preservar o seu bem-estar. Agora, prepara-se para, em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, contar a sua versão dos acontecimentos, esclarecer mal-entendidos e revelar o que realmente se passou nos dias que antecederam a sua saída.

 

Temas: Big borther verão Daniela Santos Afonso Leitao Catarina Miranda Dois às 10

A Não Perder

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Há 3h e 33min

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Hoje às 16:30

Entre águas transparentes e paisagens deslumbrantes: esta praia fluvial está entre as mais belas de Portugal

Hoje às 15:30

No leito da morte, Marco Paulo fez aviso 'serio' a Eduardo Ferreira: «Agarrou a minha mão e disse-me...»

Hoje às 15:25

Eduardo Ferreira chora com alegações de relação romântica com Marco Paulo

Hoje às 15:18

Revelado: Foi assim que Eduardo Ferreira conheceu Marco Paulo

Hoje às 15:14

Fez arroz de tomate e ficou empapado? Saiba o truque para ficar no ponto

Hoje às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Hoje às 12:48

Eduardo Ferreira revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»

Hoje às 12:17

Cristina Ferreira confronta herdeiro de Marco Paulo: «Sentiste alguma dúvida na cabeça da tua mulher?»

Hoje às 11:59

Cristina Ferreira conta história sobre o filho: «Isto é que é um filho!»

Hoje às 10:05

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Hoje às 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Hoje às 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Hoje às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Ontem às 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Há 3h e 33min

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Hoje às 16:30

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Hoje às 16:00

Entre águas transparentes e paisagens deslumbrantes: esta praia fluvial está entre as mais belas de Portugal

Hoje às 15:30