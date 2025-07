Gonçalo Quinaz namorou com concorrente do Big Brother Verão e deixou-a pendurada: «Tivemos viagem marcada, mas já não apareci»

No «Dois às 10», o comentador Gonçalo Quinaz revelou tudo a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Marta Cruz está de volta aos reality shows da TVI! A filha de Carlos Cruz entra esta segunda-feira, dia 30, na casa do "Big Brother – Verão", marcando um regresso há muito esperado por quem acompanha o universo dos famosos e da televisão.

Mas esta não é, de todo, a primeira vez que Marta se aventura num programa deste género. Em 2015, integrou o elenco de "A Quinta", onde acabou por se destacar e alcançar o segundo lugar. Foi também durante esse programa que viveu um romance mediático com Gonçalo Quinaz — uma relação que terminaria no ano seguinte, em 2016.

Agora, com o regresso de Marta à casa mais vigiada do país, Gonçalo Quinaz — atualmente comentador do «Dois às 10» — reagiu em direto à entrada da ex-namorada, num momento inesperado e cheio de revelações: «Somos amigos», começou por afirmar o ex-futebolista, visivelmente tranquilo com o reencontro televisivo.

A conversa aqueceu quando Luísa Castel-Branco lançou, com humor e curiosidade, a pergunta que muitos estavam a pensar: «Ele teve namoradas em todas?». Com descontração, Quinaz respondeu: «Foi uma coisa passageira».

Mas o momento mais surpreendente da conversa ainda estava por vir. A certa altura, o comentador revelou um episódio inédito da antiga relação: «Tivemos uma viagem marcada para Cabo Verde, mas eu já não apareci», contou, deixando todos boquiabertos no estúdio.

«Na altura, estávamos maçados um do outro. Tínhamos a viagem marcada e eu decidi não aparecer. Acho que não avisei», confessou, arrancando reações de espanto e risos cúmplices dos apresentadores e colegas de painel.

Apesar da situação peculiar, Gonçalo assegurou que a relação terminou de forma pacífica: «Não foi assim que terminámos. Éramos muito novinhos».

Com carinho, deixou ainda palavras de apoio à nova aventura televisiva de Marta