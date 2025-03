«Big Brother 2025» já começou e as emoções estão ao rubro!

Cláudio Ramos estreia Big Brother 2025 com um fato que tem uma mensagem escondida

Apenas uma semana após o término do Secret Story: Desafio Final, as portas da casa mais vigiada de Portugal reabriram na noite deste domingo, 24 de março, para dar início ao tão esperado Big Brother 2025. Cláudio Ramos voltou a assumir a condução do reality show da TVI, que promete surpreender e prender os telespectadores ao ecrã nos próximos meses.

20 Concorrentes, Uma Aventura Única

Nesta nova edição, 20 concorrentes aceitaram o desafio de entrar na casa e enfrentar uma experiência intensa, cheia de desafios, emoções e, claro, possíveis alianças e conflitos. Com perfis distintos, vindos de várias regiões do país e até do estrangeiro, cada um traz consigo uma história única e uma estratégia para vencer.

Conheça os concorrentes:

Nuno – 37 anos, Vila Nova de Gaia.

– 37 anos, Vila Nova de Gaia. Mariana – 18 anos, Belas.

– 18 anos, Belas. Manuel – 31 anos, São João da Madeira.

– 31 anos, São João da Madeira. Ana – 26 anos, São Félix da Marinha.

– 26 anos, São Félix da Marinha. Lisa Schincariol – 27 anos, Póvoa de Varzim.

– 27 anos, Póvoa de Varzim. Dinis Almeida – 29 anos, Alcobaça.

– 29 anos, Alcobaça. Érica Reis – 27 anos, natural de Almada, vive nos Estados Unidos da América.

– 27 anos, natural de Almada, vive nos Estados Unidos da América. Carina Frias – 24 anos, Viseu.

– 24 anos, Viseu. Leonardo Gerevini – 25 anos, Chaves.

– 25 anos, Chaves. Gonçalo Beja da Costa – 44 anos, Lisboa.

– 44 anos, Lisboa. Micael Miquelino – 24 anos, São Teotónio.

– 24 anos, São Teotónio. Inês Vilhalva – 35 anos, Cascais.

– 35 anos, Cascais. Tiago Rodrigues – 36 anos, São João da Pesqueira.

– 36 anos, São João da Pesqueira. Diogo Bordin – 37 anos, Brasil.

– 37 anos, Brasil. Manuel Cavaco – 21 anos, Alfragide.

– 21 anos, Alfragide. Tomé Cunha – 23 anos, Loulé.

– 23 anos, Loulé. Solange Tavares – 27 anos, Açores.

– 27 anos, Açores. Sara Silva – 22 anos, Barcelos.

– 22 anos, Barcelos. Igor Rodriguez – 24 anos, Madeira.

– 24 anos, Madeira. Ana Neto – 26 anos, São Félix da Marinha

Uma Entrada em Grande e a Primeira Grande Decisão

A noite de estreia não foi apenas marcada pela apresentação dos concorrentes. Logo no início, os participantes foram surpreendidos por desafios inesperados, que testaram as suas reações e começaram a moldar as primeiras dinâmicas dentro da casa.

Além disso, uma novidade desta edição foi o desafio "Quem Vai Entrar?", onde quatro candidatos – Jéssica Silva, Nuno Brito, Andreia Martinho e Daniel Santos – foram colocados numa casa de vidro no centro comercial UBBO, em Lisboa, durante 48 horas. O público teve a oportunidade de votar e decidir qual destes candidatos teria a oportunidade de entrar na casa principal.

As Emoções Já Estão ao Rubro!

Com apenas algumas horas de convivência, já se começam a formar afinidades e a surgir pequenas tensões. As estratégias de jogo começam a delinear-se e os primeiros momentos de choque de personalidades já dão sinais de que esta edição será intensa e imprevisível.

O Big Brother 2025 promete ser uma edição repleta de emoções, desafios e reviravoltas, celebrando 25 anos desde a estreia do primeiro reality show em Portugal. Os telespectadores podem acompanhar tudo diariamente e ver quem se destaca nesta corrida pelo grande prémio.

Fique atento, porque esta aventura está apenas a começar!