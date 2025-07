Daniela Ventura não perdeu tempo: mal saiu do «Big Brother», reagiu em vídeo à expulsão direta

Daniela Ventura não esperou para reagir. Poucos minutos depois de ser expulsa diretamente do «Big Brother», a ex-concorrente partilhou um vídeo nas redes sociais onde se pronuncia sobre a sua saída polémica do programa.

Assim que saiu da casa do Big Brother Verão, Daniela Ventura apressou-se a realizar diretos na sua conta oficial de Instagram. A concorrente foi expulsa diretamente do reality show por ter ultrapassado os limites da boa-educação, após se envolver em acesas discussões e trocas de insultos com Bruno de Carvalho.

«Mas se todo mundo viesse a ser expulso porque diz o que pensa, não é? O mundo estava perdido. Mas, enfim, vou deixar os haters falarem o que querem enquanto eu vou viver a minha vida em Marrocos. Estou a esperar nessa sala aí enquanto eles pegam o meu Uber. (…) Mas não se preocupem porque eu não me estou a prostituir», afirmou Daniela Ventura.

A ex-concorrente acrescentou ainda: «Gostava muito, muito, muito de agradecer todas as mensagens que eu estou a receber do apoio de vocês. Um beijinho muito grande (…) Ainda tenho uma viagem muito longa até casa. Mas, muito obrigada a todos pelas vossas mensagens.»

Expulsão de Daniela Ventura: entenda o que aconteceu

Na segunda-feira, 8 de julho, o Big Brother Verão foi forçado a intervir e a tomar uma medida extrema na sequência de um intenso conflito com trocas de insultos e insinuações entre Daniela Ventura e Bruno de Carvalho.

«Ao longo dos últimos dias foram repetidamente ultrapassados os limites do respeito», explicou a Voz. «Foi a questão dos limites e da boa-educação que já vinha de há muito», acrescentou o Big Brother.

Bruno de Carvalho foi nomeado diretamente e está agora em risco de ser expulso no próximo domingo.

O conflito teve início ainda durante a gala de domingo, logo após a entrada de Bruno de Carvalho como novo concorrente do Big Brother Verão. Mesmo antes de começar a tradicional cadeira quente, já se verificava uma troca de acusações e insultos entre os dois participantes. Na segunda-feira, 7 de julho, a tensão intensificou-se. Daniela Ventura dirigiu insultos como «porco», «louco» e «ordinário» a Bruno de Carvalho. O antigo presidente do Sporting respondeu e chegou mesmo a levantar-se e dirigir-se a Daniela, sendo necessário que os restantes concorrentes os separassem.

Face à gravidade da situação, o soberano decidiu expulsar diretamente Daniela Ventura e nomear Bruno de Carvalho. Pode ver o que aconteceu no vídeo e percorrer a galeria para acompanhar os momentos de maior tensão em imagens.