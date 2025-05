Sara não tem dúvidas: este é o próximo vencedor do «Big Brother 2025»

Para Sara, já há um vencedor do «Big Brother 2025». Ela aposta todas as fichas num nome que, segundo ela, tem tudo para conquistar o título de vencedor.

Com o final do «Big Brother» a aproximar-se e os 100 mil euros em jogo, as apostas sobre quem será o grande vencedor estão cada vez mais intensas. Entre as opiniões partilhadas por ex-concorrentes, destaca-se a de Sara, que não hesitou em apontar um favorito claro à vitória.

«O Luís, sem dúvida. Pelo menos era o que eu pensava, não sei se é o que toda a gente pensa», afirmou Sara, deixando claro que, para si, Luís tem desempenhado um papel determinante dentro da casa. A ex-concorrente reconhece também a força de outra jogadora: «Solange Tavares também está muito forte cá fora».

Sara explica o seu ponto de vista sobre o jogo de Luís, realçando o impacto da sua entrada no rumo do reality show: «Eu sempre achei que fosse o Luís. A partir do momento que ele entrou, começou a jogar e nós começámos a perceber o outro lado do Luís jogador, eu comecei a aperceber-me que, se calhar, é mesmo o Luís que vai ganhar. E continuo a achar».

O comportamento estratégico e a capacidade de gerar dinâmicas dentro da casa são, para Sara, os principais trunfos de Luís na corrida à vitória: «Acho que seria muito bem atribuído se fosse ao Luís. Porque a verdade é que ele entrou e fez aquilo que tinha que fazer: ele mexeu com a casa, meteu a casa completamente do avesso. Uma casa que não tinha discussões nenhumas, a partir do momento em que ele entra, começa o caos completamente».

Estas declarações revelam não só o respeito de Sara pelo jogo de Luís, como também a perceção de que, para ganhar o «Big Brother», é necessário muito mais do que popularidade: é preciso marcar o jogo e, segundo ela, foi exatamente isso que Luís fez. Resta agora saber se a opinião do público seguirá esta visão e se o prémio de 100 mil euros será mesmo «muito bem atribuído».