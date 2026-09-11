Pela primeira vez, Cristina Ferreira reage ao facto de o seu nome ser usado para provocar Francisco Monteiro

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Esta sexta-feira, 11 de setembro, Cristina Ferreira conduziu mais uma emissão do ‘Dois às 10’ e acabou por reagir, pela primeira vez, ao facto de Francisco Monteiro já ter sido várias vezes apelidado de “cunhado de Cristina Ferreira” dentro do ‘Big Brother All Stars’.

Durante a tertúlia sobre o reality show, que contou com Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz, a apresentadora comentou a forma como o concorrente tem reagido às provocações relacionadas com a relação com a família de Cristina Ferreira.

Depois de Adriano Silva Martins considerar que Francisco Monteiro fica “frágil” perante este tipo de provocações, Cristina Ferreira lembrou uma sugestão feita por Miranda, irmã do concorrente.

“A própria Miranda até já disse como é que ele devia ter reagido à história da Cristina. Era: ‘Sim, sou e depois?’, não é?”, afirmou a apresentadora.

Gonçalo Quinaz destacou então que Francisco Monteiro “não esperava” que o comentário de Diogo Cunha surgisse logo na primeira gala do programa.

Cristina Ferreira concordou e acabou por revelar o que, na sua perspetiva, terá surpreendido o concorrente: “Ele não achava que fosse tão rápido a usarem o meu nome ou o que quer que seja”, explicou.

Assim, de forma subtil, Cristina Ferreira acabou por se pronunciar sobre um dos temas que tem marcado os primeiros dias de Francisco Monteiro no ‘Big Brother All Stars’.