Cristina Ferreira comenta estratégia de Catarina Miranda para provocar Francisco Monteiro: «Confesso que...»

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Cristina Ferreira não tem dúvidas sobre a estratégia de Catarina Miranda dentro do Big Brother All Stars.

A apresentadora analisou a relação entre a concorrente ribatejana e Francisco Monteiro e considerou que a forma exagerada como Catarina demonstra estar apaixonada pelo vencedor de 2023 é, na verdade, uma jogada para o provocar.

«Confesso que acho das coisas mais giras que a Catarina Miranda fez até hoje. Porque acho mesmo que ela exagera tanto no dizer que está apaixonada. É tão exagerado que toda a gente percebe que é só mesmo para o enervar», afirmou Cristina Ferreira.

A apresentadora deixou ainda uma pergunta no ar: «Alguém acha que ela está apaixonada?»

A análise surgiu depois de Cinha Jardim defender que Catarina Miranda «está a brincar com o Zaza». A comentadora recordou que a concorrente tinha uma grande admiração por Francisco Monteiro antes de entrar no reality show, mas que a perceção mudou depois das críticas de que foi alvo cá fora.

Gonçalo Quinaz concordou e considerou que Francisco Monteiro está desiludido com a postura de Catarina, sobretudo depois da recente reaproximação entre os dois. Para o comentador, a concorrente percebeu onde pode atingir o adversário e está a aproveitar essa fragilidade.

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«Ela já percebeu que o poder de encaixe dele é pouco ou nenhum. E então é uma forma de o picar e de criar reações dele», explicou.

Já Adriano Silva Martins atribuiu parte da responsabilidade pela atual dinâmica ao próprio Francisco Monteiro. O comentador considerou que o apoio mediático dado a Catarina após o fim da relação com Afonso Leitão acabou por servir de «munição» para os ataques dentro da casa.

«O culpado desta situação, no fundo, é o Francisco Monteiro», afirmou Adriano, que admitiu, ainda assim, apreciar o lado provocador de Catarina Miranda.

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Temas: Big Brother All Stars Francisco Monteiro Catarina Miranda Cristina Ferreira
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