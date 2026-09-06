O regresso mais surpreendente. Francisco Monteiro incrédulo com concorrente do Big Brother All Stars: «As revistas não adivinharam»

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Helena Isabel está de volta à casa mais vigiada do País. Depois de se ter sagrado vencedora do “Secret Story 6”, em 2016, a concorrente regressa agora à televisão para participar no “Big Brother All Stars”.

A entrada na sexta edição da “Casa dos Segredos” aconteceu a 11 de setembro de 2016. Na grande final, na noite de Passagem de Ano, Helena Isabel conquistou uma vitória histórica, com 74% dos votos, a maior percentagem alguma vez registada numa edição portuguesa do formato. Levou para casa 20 mil euros, que investiu na sua formação e no apoio à família.

Em 2021, Helena Isabel voltou a entrar num reality show, desta vez no “Big Brother: Duplo Impacto”. A passagem foi curta: acabou expulsa no 22.º dia de jogo, com 13% dos votos.

Depois da vitória no “Secret Story”, tornou-se um rosto habitual da TVI. Durante oito anos, foi comentadora de vários reality shows, apresentou o “1000 à Hora” e integrou o painel do “TVI Extra”.

Agora, quase dez anos depois da primeira entrada na casa, Helena Isabel regressa para uma nova oportunidade no “Big Brother All Stars” e promete voltar a dar que falar.

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