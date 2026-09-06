É considerada a "Barbie" dos reality shows em Portugal. Agora, está de regresso ao Big Brother All Stars com um visual bem diferente

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Mais de uma década depois de se ter dado a conhecer na “Casa dos Segredos 3”, Jéssica Maria está de volta aos reality shows. Aos 30 anos, a antiga concorrente prepara-se agora para enfrentar um novo desafio no “Big Brother All Stars”.

Foi com apenas 19 anos que Jéssica Maria entrou pela primeira vez na casa mais vigiada do País. Na terceira edição da “Casa dos Segredos”, rapidamente se tornou uma das concorrentes mais marcantes e viveu uma relação com Cláudio Viana, que acabou por ganhar grande destaque na altura.

Agora, mais de dez anos depois, regressa com uma nova maturidade e uma experiência de vida muito diferente. Jéssica Maria assume-se mais confiante e determinada, mas mantém algumas das características que conquistaram o público na primeira passagem pelo programa.

No “Big Brother All Stars”, a concorrente não esconde a ambição e entra com um objetivo muito claro: vencer. Depois de uma primeira experiência que marcou o seu percurso televisivo, Jéssica Maria quer agora escrever uma nova história dentro da casa mais vigiada do País.

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Temas: Big Brother All Stars Jéssica Maria Dois às 10 Reality Show
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