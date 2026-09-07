A reação mais esperada. Joana Diniz quebra silêncio sobre confronto entre Jéssica Maria e Sónia Jesus

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Joana Diniz decidiu esclarecer a polémica que envolve Sónia Jesus e Jéssica Maria depois da gala de estreia do ‘Big Brother All Stars’, que aconteceu este domingo, 6 de setembro.

A tensão entre as duas concorrentes está relacionada com um episódio do passado que envolve Jéssica Maria e Flávio Miguel, ex-companheiro de Joana Diniz. Sónia Jesus é uma das grandes amigas da empresária.

Perante os comentários que surgiram nas redes sociais, Joana fez questão de esclarecer que Sónia cumprimentou Jéssica Maria na gala, ao contrário do que foi inicialmente apontado. «Se há coisa que nunca podem apontar à Sónia é falta de educação», afirmou.

«Falará sempre a qualquer pessoa que conheça e que não conheça, porque ela é assim, é bem educada e cumprimentou», reforçou Joana Diniz, que admite, contudo, que possa existir alguma falta de simpatia entre as duas.

«Pode sim ter uma não simpatia perante a menina», reconheceu. Ainda assim, acredita que os quatro meses de programa podem mudar tudo: «Pode vir a gostar da menina, claro que sim, porque não?»

«Assuntos que já estão mortos e enterrados»

Joana Diniz mostrou-se ainda incomodada por continuar a ver o seu nome associado a uma história que considera ultrapassada. «Deixem-se de assuntos que já estão mortos e enterrados e de que eu já nem me lembrava», pediu.

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Sobre a postura que Sónia terá dentro da casa, não acredita que a amiga venha a ser desagradável com Jéssica. «Está tudo bem, está tudo certo, se há coisa que a menina não é é mal educada», afirmou.

Joana descreveu ainda Sónia como uma pessoa «genuinamente transparente», com «muitos valores, bom coração» e sempre «predisposta a conhecer» novas pessoas.

A empresária revelou também que Sónia já sabia que Jéssica Maria iria entrar no ‘Big Brother All Stars’. Antes de entrar na casa, a amiga terá dito: «Oh miga, eu não a conheço de lado nenhum, portanto, vou dar-me como dou com as pessoas que não conheço. Obviamente que não simpatizo, porém, vai ser o que tiver de ser.»

Apesar do passado, Joana Diniz garante que, para já, não há motivo para alimentar mais polémicas: Sónia e Jéssica vão ter pela frente quatro meses de convivência e tudo pode mudar.

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