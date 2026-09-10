Que luxo. Antes de entrar no Big Brother All Stars, esta concorrente comprou dois carros em apenas seis meses

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Joana Albuquerque voltou ao Big Brother, desta vez para integrar o leque de concorrentes do Big Brother All Stars, mas antes de entrar na casa já tinha dado que falar por outro motivo.

A vencedora do Big Brother – Duplo Impacto comprou dois carros de luxo em apenas seis meses.

A primeira aquisição aconteceu em janeiro deste ano. Joana Albuquerque partilhou nas redes sociais uma fotografia junto ao novo automóvel, que surgiu decorado com um enorme laço azul. Na altura, a concorrente não escondeu a felicidade com a compra e aproveitou, como é habitual, para brincar com a situação.

«Obrigada ao fundo de investimento dos meus pais que não tem limites!», escreveu, em tom irónico.

Seis meses depois, a ex-concorrente voltou a surpreender com uma nova compra. Mais uma vez, a escolha recaiu sobre um Mercedes, tendo Joana mostrado o novo automóvel aos seguidores.

«O outro estava sujo então troquei…», escreveu, bem-disposta, na legenda da publicação.

Assim, em apenas meio ano, Joana Albuquerque passou a ter dois carros de luxo, numa sucessão de compras que não passou despercebida nas redes sociais.

Agora, enquanto enfrenta um novo desafio no Big Brother All Stars, a concorrente continua a dar que falar dentro e fora da casa.