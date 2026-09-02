Um regresso muito esperado. Eis a comentadora que está de volta aos comentários no “Big Brother All Stars”

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Foi durante o “Dois às 10”, desta terça-feira, que Cláudio Ramos revelou uma das novidades relativas à nova edição do “Big Brother”, que promete voltar a reunir alguns dos concorrentes mais marcantes do reality show.

Depois de terem sido avançados alguns pormenores sobre o formato, o apresentador anunciou que Susana Dias Ramos será novamente comentadora do programa.

A psicóloga, que durante várias edições marcou presença nos comentários do “Big Brother”, tinha optado por não participar nos últimos formatos. Agora, decidiu voltar. “Vou comentar o Big Brother All Stars”, revelou Susana Dias Ramos.

O regresso foi anunciado com muito sentido de humor. “Estava com falta de hate. Vou arranjar sarilho”, brincou a comentadora.

No entanto, Susana Dias Ramos não estará presente nas galas. A profissional explicou que a participação nesse espaço é incompatível com os restantes compromissos profissionais que mantém. “Vou estar nos Extras e nos Diários”, esclareceu.

O regresso acontece, segundo a própria, depois de ter conseguido reorganizar os seus projetos profissionais e abrir espaço na agenda para voltar ao universo do “Big Brother”. “Num momento de loucura, porque eu pensei que tinha encerrado um capítulo”, confessou.

Susana Dias Ramos fez ainda questão de esclarecer os motivos que a levaram a afastar-se anteriormente, negando que tenha existido qualquer zanga ou afastamento com a produção ou com o programa. “Não saí zangada ou afastada, como disseram. Era muito complicado com a vida que tinha”, explicou.

Agora, com uma nova disponibilidade profissional, a psicóloga decidiu aceitar o convite para regressar aos comentários e promete voltar a dar a sua opinião sobre tudo o que acontecer dentro da casa.