Um regresso muito esperado. Eis a comentadora que está de volta aos comentários no “Big Brother All Stars”

  • Dois às 10
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Foi durante o “Dois às 10”, desta terça-feira, que Cláudio Ramos revelou uma das novidades relativas à nova edição do “Big Brother”, que promete voltar a reunir alguns dos concorrentes mais marcantes do reality show.

Depois de terem sido avançados alguns pormenores sobre o formato, o apresentador anunciou que Susana Dias Ramos será novamente comentadora do programa.

A psicóloga, que durante várias edições marcou presença nos comentários do “Big Brother”, tinha optado por não participar nos últimos formatos. Agora, decidiu voltar. “Vou comentar o Big Brother All Stars”, revelou Susana Dias Ramos.

O regresso foi anunciado com muito sentido de humor. “Estava com falta de hate. Vou arranjar sarilho”, brincou a comentadora.

No entanto, Susana Dias Ramos não estará presente nas galas. A profissional explicou que a participação nesse espaço é incompatível com os restantes compromissos profissionais que mantém. “Vou estar nos Extras e nos Diários”, esclareceu.

O regresso acontece, segundo a própria, depois de ter conseguido reorganizar os seus projetos profissionais e abrir espaço na agenda para voltar ao universo do “Big Brother”. “Num momento de loucura, porque eu pensei que tinha encerrado um capítulo”, confessou.

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Susana Dias Ramos fez ainda questão de esclarecer os motivos que a levaram a afastar-se anteriormente, negando que tenha existido qualquer zanga ou afastamento com a produção ou com o programa. “Não saí zangada ou afastada, como disseram. Era muito complicado com a vida que tinha”, explicou.

Agora, com uma nova disponibilidade profissional, a psicóloga decidiu aceitar o convite para regressar aos comentários e promete voltar a dar a sua opinião sobre tudo o que acontecer dentro da casa.

 

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Temas: Big Brother All Stars Reality Show Susana Dias Ramos Dois às 10
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