Teresa Silva regressou ao Big Brother e, fora da casa, o marido não passa despercebido: «Poderoso»

Teresa Silva está de regresso ao universo do Big Brother e desta vez é o marido, Jorge, quem acompanha tudo a partir de fora. Aos 58 anos, a comentadora e ex-concorrente mantém uma relação de longa data com o companheiro, com quem celebrou, em 2024, 40 anos de casamento.

O casal já mostrou várias vezes nas redes sociais a cumplicidade que os une. Teresa chegou mesmo a assinalar as quatro décadas de casamento com uma publicação especial, onde recuperou fotografias antigas, incluindo imagens do dia em que trocaram alianças, e vários momentos vividos juntos ao longo dos anos.

A relação conquistou os seguidores pela beleza de ambos e também por outro motivo: a família. Teresa e Jorge são pais de Tierry, conhecido por ter participado na Casa dos Segredos, e a cumplicidade entre pai e filho também não passa despercebida.

Numa das publicações, Teresa partilhou uma fotografia de Jorge e Tierry na praia e brincou com a tradição familiar de, todos os anos, registarem o momento: «Não falo de genética, mas sim, de amor e cumplicidade. Todos os anos eles tiram a chamada foto da praxe e fica bem visível os anos a passar. É uma foto banal, para mim extraordinária!!! Os meus amores».

Nos comentários, os elogios não tardaram. «Poderoso» e «Tal pai, tal filho» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores, enquanto outros destacaram a beleza e a cumplicidade da família.

Agora, enquanto Teresa volta a estar ligada ao Big Brother, Jorge continua a ser uma das figuras importantes na vida da comentadora, com quem partilha uma história de amor que já dura há mais de quatro décadas.