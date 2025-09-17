Afonso Leitão vai contra o que Daniela Santos disse e revela, finalmente, o que aconteceu fora do Big Brother

No «Dois às 10», Afonso Leitão esclareceu de vez a relação com Daniela Santos, garantindo que não existe nada fora do «Big Brother Verão» e revelando detalhes inéditos do que realmente aconteceu entre os dois.

Afonso Leitão esteve esta quarta-feira, 17 de setembro, no programa Dois às 10, para a primeira entrevista após ter ficado em 4.º lugar no Big Brother Verão. Um dos temas mais aguardados foi a sua relação com Daniela Santos, que esteve em foco dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Em direto, Afonso foi claro. O ex-concorrente explicou que, após o Desafio Final, deixou de ter contacto com a bailarina, até se reencontrarem num evento: «Quando saímos do Desafio Final, nós não nos dávamos. Depois voltei-me a cruzar com ela num evento que houve. Aí não houve nada, mas depois começámos a falar. Mas nunca houve nada por aí além.»

Afonso fez questão de sublinhar que a ligação com Daniela não foi um namoro, mas também não se resumiu a uma noite: «Eu também podia dizer que sou uma mulher e sou um homem. Não confirmo, porque não foi uma noite, mas também não foi [um namoro]. Foi uma coisa de duas, três vezes, foi uma coisa esporádica. Isso aconteceu assim pouco tempo antes de eu voltar a entrar.»

Sobre a desistência de Daniela no Big Brother Verão, o ex-concorrente não escondeu sentimentos contraditórios: «Foi um alívio? Certa parte foi, fiquei um bocado triste por ter sido da maneira que foi. Disse isso ao Big: por mim, tinha ido a nomeações com ela e ela saía em nomeações, eu ou com quem quer fosse, do que sair da maneira que saiu.»

Com estas declarações, Afonso Leitão pôs um ponto final nas especulações e mostrou que está focado no futuro, sem espaço para polémicas.