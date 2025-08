Há mais além de Daniela Santos? Cinha Jardim tem informações privilegiadas sobre Afonso Leitão: «Que eu saiba...»

Risos nervosos e caretas disfarçadas: As imagens das reações de Afonso, Miranda e Jéssica à entrada de Daniela

A última gala do Big Brother Verão foi marcada por momentos tensos. No Dois às 10, comentámos as incidências dentro e fora do reality show.

A mais recente gala do Big Brother – Verão continua a dar que falar, e esta terça-feira, no programa Dois às 10, Cláudio Ramos recebeu os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para analisarem os acontecimentos mais marcantes da noite.

Entre os temas em destaque esteve, claro, a relação de Daniela Santos e Afonso Leitão, que parece estar a atravessar uma fase delicada. Para os comentadores, Daniela está emocionalmente envolvida e começa a perder-se no jogo por acreditar que o que vive com Afonso é mais sério do que, aparentemente, é para ele.

Recorde-se que Afonso entrou na casa com a ex-namorada, Jéssica Vieira. Cá fora, chegou a circular um vídeo de um beijo entre Afonso e Daniela antes da entrada na casa, o que deu ainda mais força às especulações sobre o início da relação.

Durante o comentário, Cláudio Ramos lançou uma pergunta direta: «Foi só com a Daniela que ele andou depois da Jéssica?» A resposta de Cinha Jardim deixou o estúdio em suspense. Entre risos, a comentadora reagiu: «Que eu saiba…», deixando no ar a possibilidade de Afonso ter tido outros envolvimentos que ainda não vieram a público.

A conversa arrancou gargalhadas, mas ficou no ar a dúvida: terá Afonso Leitão mais histórias cá fora do que aquelas que o jogo revelou até agora?