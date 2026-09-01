Afonso saiu do Big Brother Verão e correu para os braços de ex-concorrente: «Estivemos juntos ontem, hoje e provavelmente amanhã»

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Afonso Vital foi o 12.º concorrente expulso do “Big Brother Verão”, ficando de fora da final por pouco. À saída da casa mais vigiada do País, o ex-futebolista falou sobre a experiência e não escondeu que a relação com Íris poderá continuar a ser explorada fora do reality show.

Afonso Vital foi expulso do “Big Brother Verão” este domingo, dia 30, a apenas uma semana da grande final. O concorrente recebeu 42% dos votos e acabou por perder para Ana Luísa, ficando assim fora do grupo de finalistas.

Apesar da desilusão de abandonar o programa tão perto da final, Afonso chegou ao estúdio de sorriso no rosto e mostrou-se satisfeito com o percurso realizado. “Já foi bom chegar aqui e perdi para uma grande mulher… Está tudo bem!”, afirmou.

O concorrente admitiu ainda que, assim que percebeu que estava nomeado ao lado de Ana Luísa, teve a sensação de que seria ele a deixar a casa.

Mas, além do jogo, houve uma relação que ganhou particular destaque durante a permanência de Afonso na casa: a proximidade com Íris. Os dois foram-se aproximando ao longo do programa e, agora que estão ambos fora do reality show, parecem querer continuar a conhecer-se melhor.

Questionado sobre a relação com Íris, Afonso não escondeu o entusiasmo e revelou que têm passado bastante tempo juntos desde que saiu da casa. “Estivemos juntos ontem, hoje e provavelmente amanhã”, afirmou.

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Íris esteve também nos bastidores e foi questionada sobre a proximidade entre os dois. A concorrente mostrou-se igualmente interessada em conhecer melhor Afonso fora do programa, embora tenha deixado claro que, para já, ainda não houve beijo.

A relação parece, assim, estar numa fase inicial, mas a proximidade entre os dois é evidente e poderá ganhar novos contornos agora que já não estão sujeitos às regras e ao confinamento do “Big Brother Verão”.

Afonso deixa a casa a poucos dias da final, depois de uma experiência marcada por vários momentos de tensão, nomeadamente os confrontos com Tatiana e Sara, mas também por relações de amizade que garante querer levar para a vida. “Há pessoas que vou levar para a minha vida: Ana, Ventura, Miguel, a Sá e Íris”, revelou.

Entre os concorrentes que gostaria de ver vencer o programa, Afonso destacou precisamente João Ventura.

Agora, fora da casa, Afonso prepara-se para reencontrar a vida normal e continuar a descobrir o que poderá acontecer com Íris, depois de semanas de proximidade dentro do reality show.

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