Assim que saiu do «Big Brother Verão», Ana Duarte correu para os braços de quem menos se esperava

  • Dois às 10
  • Ontem às 08:51

Ana Duarte despediu-se esta noite do "Big Brother Verão", mas a saída ficou marcada por um abraço inesperado que surpreendeu concorrentes, público e até a própria apresentadora.

Foi uma noite cheia de emoções no "Big Brother Verão". Ana Duarte foi a concorrente escolhida pelos portugueses para abandonar a casa mais vigiada do País, com apenas 20% dos votos, frente a Viriato Quintela, que conquistou o apoio esmagador de 80% do público.

Antes disso, Catarina Miranda foi a primeira a ser salva na gala, num momento que deixou Ana e Viriato frente a frente até ao derradeiro minuto.

Uma participação marcada por emoções fortes

Durante a sua passagem pelo reality show, Ana Duarte conquistou o coração de muitos espectadores ao partilhar a sua curva da vida, revelando histórias de superação e momentos difíceis que não deixaram ninguém indiferente. Mas também viveu momentos de tensão, sobretudo em confrontos com Catarina Miranda e Viriato Quintela.

Ainda assim, na saída, provou que as feridas podem sarar e que há espaço para gestos inesperados de carinho.

O abraço que surpreendeu todos

Assim que chegou ao estúdio, Ana Duarte dirigiu-se de imediato à mãe de Viriato e protagonizou um abraço que ninguém esperava. Um gesto carregado de emoção e simbolismo.

Pouco depois, Maria Botelho Moniz revelou ainda à cantora que a família de Ana, cá fora, confessou torcer por Viriato. Ana reagiu com a certeza: «Nós temos mais em comum do que aquilo que a gente pensa.»

