Cristina Ferreira emociona Ana Duarte ao recordar conversa marcante com filha da concorrente do «Big Brother Verão»

Durante a entrevista de Ana Duarte no «Dois às 10», Cristina Ferreira recordou a conversa que teve com a filha da cantora.

Ana Duarte foi expulsa do «Big Brother Verão» e foi ao programa “Dois às 10” falar da prestação no reality show, mas também da polémica após a Curva da Vida, onde abordou o divórcio do pai da filha Riana.

Cristina Ferreira fez questão de recordar a presença da jovem em estúdio, quando a família comentou o que foi dito no reality show, e sublinhou a segurança que transmitiu em direto: “Gosto pouco de ser acusada de mentirosa e os teus pais confirmam se a Riana era para entrar. Quando ela se senta aí, eu pergunto: ‘Estás confortável?’ e ela disse que sim. Senti uma menina muito segura e que queria muito que o pai estivesse presente.”

No final, a apresentadora não escondeu a emoção e deixou uma reflexão comovente para Ana Duarte: “Sabes que eu acho que ela se sentou aí para te defender.”

As palavras tocaram profundamente a ex-concorrente, que não conteve as lágrimas e respondeu com orgulho: “Eu sei, tenho muito orgulho nesta menina.”

Ana Duarte foi surpreendida ao perceber a dimensão da polémica com o ex-marido. Veja a conversa completa: