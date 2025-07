Descobrimos o nome da filha de Ana Duarte, concorrente do Big Brother Verão, e só conseguimos pensar numa coisa

Está-se a dar a conhecer dentro da casa do Big Brother Verão e aos poucos sabe-se mais da vida da cantora.

Ana Duarte entrou este domingo, 21 de julho, no "Big Brother Verão", e desde então há um detalhe da sua vida pessoal quesaltou à vista: o nome da filha, Riana.

E, claro, bastou ouvirmos o nome para o pensamento voar de imediato para a estrela pop Rihanna. Coincidência? Talvez. Mas a verdade é que o nome tem sonoridade de palco e carisma de estrela — tal como a mãe, que é cantora e bem conhecida no meio musical português.

Riana, de 13 anos, é fruto da relação de Ana Duarte com Ricardinho, o craque do futsal que conquistou o mundo dentro das quatro linhas. O casal casou-se quando Ana tinha apenas 23 anos, mas acabou por se separar em 2015, depois de anos marcados por uma relação à distância, com Ricardinho a representar clubes no Japão e na Rússia.

Apesar da separação, Ana sempre manteve o foco na carreira e na maternidade. E agora, com a entrada na casa mais vigiada do país, mostra que está pronta para viver mais uma grande aventura — com o nome da filha a deixar todos a cantarolar "shine bright like a diamond" nas redes sociais.

Resta saber se, dentro do jogo, Ana vai continuar a surpreender como tem feito cá fora. Mas uma coisa é certa: com um nome tão marcante como o da filha, fica difícil passar despercebida.