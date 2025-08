Bernardina Brito revela o que aconteceu fora da casa entre Daniela Santos e Bruno de Carvalho

No "Dois às 10", Bernardina Brito lançou uma revelação inesperada sobre Bruno de Carvalho e Daniela Santos. Segundo a comentadora, o ex-concorrente do Big Brother Famosos ficou deslumbrado com Daniela.

Durante a emissão do "Dois às 10", Bernardina Brito foi desafiada por Cláudio Ramos a comentar uma pergunta que não deixou ninguém indiferente: «Houve alguma coisa, cá fora, entre a Daniela e o Bruno (de Carvalho)?»

Sem rodeios, Bernardina respondeu de forma direta: «Se o Bruno pudesse, tinha acontecido.» A comentadora garantiu que houve claramente interesse da parte de Bruno de Carvalho em Daniela Santos, agora concorrente do Big Brother – Verão.

Bernardina contou ainda que esteve presente no momento em que os dois se conheceram: «Eu estava lá no dia em que se conheceram, e a pessoa que ficou deslumbrada foi o Bruno de Carvalho», disse, reforçando a ideia de que a aproximação partiu do ex-presidente do Sporting.

Apesar da troca de olhares e de alguma cumplicidade notada entre ambos fora da casa, não chegou a acontecer nada entre Bruno e Daniela — mas a revelação de Bernardina deixou o estúdio em silêncio por alguns segundos.