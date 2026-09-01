Após reencontro, mulher de Boris envia nova mensagem ao concorrente. Esta foi a sua reação

Loira e com uma beleza fora da norma. Conheça a mulher que "roubou" o coração de Boris há mais de 17 anos

Dois dias depois do reencontro na gala do “Big Brother Verão”, Boris foi surpreendido com uma nova mensagem da mulher, Sara. O concorrente ficou visivelmente feliz ao ouvir as palavras de força numa altura em que está cada vez mais perto da grande final.

Boris é um dos seis finalistas do “Big Brother Verão” e está a viver os últimos dias de confinamento na casa mais vigiada do País. Esta terça-feira, dia 1 de setembro, o concorrente de Leiria teve direito a uma surpresa especial.

Depois do reencontro com a mulher, Sara, durante a gala do passado domingo, dia 30 de agosto, Boris recebeu uma nova mensagem sua durante a manhã. “Alô amor, estou muito feliz por ti por teres chegado até aqui. Agora só faltam poucos dias e sei que tu vais continuar com a mesma força e a mesma garra e a dar tudo de ti”, começou por dizer Sara.

A mulher do concorrente fez questão de reforçar o apoio que tem recebido do exterior e deixou uma mensagem de incentivo para esta última fase da competição. “Força amor, dá tudo. Nós estamos aqui a assistir e somos muitos a apoiar-te. Um grande beijinho, força”, acrescentou.

As palavras de Sara surgem numa altura decisiva para Boris, que está entre os seis concorrentes que conseguiram chegar à final do reality show da TVI.

Depois de várias semanas de emoções, desafios e momentos marcantes dentro da casa, o concorrente conta agora com o apoio da família e dos amigos para enfrentar os últimos dias até à decisão final.