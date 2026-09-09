Após sair do Big Brother Verão, Boris mostra-se com companhia especial: «O meu porto seguro»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Depois de dois meses confinado na casa mais vigiada do País, Boris Carvalho está finalmente a aproveitar os primeiros dias fora do Big Brother Verão junto das pessoas que mais ama.

O mergulhador profissional, que terminou o reality show da TVI em segundo lugar, tem partilhado alguns momentos desta nova fase com os seguidores.

Numa das imagens publicadas no Instagram, Boris surge na companhia da mulher e dos filhos, numa fotografia de família que assinala o regresso a casa depois da longa experiência no reality show.

«O meu porto seguro», escreveu o segundo classificado do Big Brother Verão, acompanhando a mensagem com um emoji em forma de coração.

Boris Carvalho perdeu a vitória para Sara Alves, que foi consagrada vencedora do reality show no passado dia 5 de setembro. Agora, longe das câmaras e do confinamento, o concorrente dedica os primeiros dias à família e ao reencontro com os seus.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Big brother Verao Boris Dois às 10 Reality Show
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

No dia da grande final do Big Brother Verão, mulher de Boris deixa garantia: «As coisas resolvem-se em casa»

Após reencontro, mulher de Boris envia nova mensagem ao concorrente. Esta foi a sua reação

Fora do Estúdio

Atriz da TVI surpreende ao surgir vestida de noiva: «Ouvi dizer que em setembro ainda acontecem casamentos»

Há 38 min

Teresa Silva regressou ao Big Brother e, fora da casa, o marido não passa despercebido: «Poderoso»

Há 2h e 22min

Tem nome de uma fruta. Esta estrela da TVI é mãe e a filha encanta as redes sociais: «Um sério caso de amor»

Hoje às 11:14

Bárbara Parada mostra o outro lado da sua vida: «Nas redes sociais tudo parece incrível, mas...»

Hoje às 10:31

«Afinal, não sou de ferro»: Marco Costa faz desabafo e revela o que mudou

Hoje às 09:31

Em biquíni, Cristina Ferreira celebra 49 anos na sua melhor forma física: «Que estrondo»

Hoje às 08:59

Atriz portuguesa surge de vestido transparente e namorado, também ator, reage: «A internet foi abaixo!»

Ontem às 16:24
MAIS

Mais Vistos

Sara expõe algo que a surpreendeu depois de sair do “Big Brother Verão”: “Não estava à espera”

Ontem às 11:24

Sara abre o coração sobre o que sente por Nuno

Ontem às 11:41

Cláudio Ramos defende Sara de atitudes de ex-concorrentes: “Achei um drama”

Ontem às 11:36

Sara reage a imagens de Raquel: “Não estava à espera de ver aquelas imagens”

Ontem às 11:44

Signos

Setembro pode trazer um romance no trabalho para um signo. Será o seu?

26 ago, 13:00

Solteiros a despertar olhares sem precisarem de se esforçar: astróloga lança previsão para signo em setembro

25 ago, 18:00

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

25 ago, 17:00

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Receitas

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

3 set, 09:00

Nunca mais ficou rija. Assim se faz carne estufada no ponto

2 set, 15:00

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

31 ago, 14:27

Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

19 ago, 12:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Tire a máquina de lavar da cozinha. Especialista alerta porquê

Há 29 min

Atriz da TVI surpreende ao surgir vestida de noiva: «Ouvi dizer que em setembro ainda acontecem casamentos»

Há 38 min

Após sair do Big Brother Verão, Boris mostra-se com companhia especial: «O meu porto seguro»

Há 1h e 18min

Um dos cafés mais consumidos em Portugal está a gerar polémica: "Devia ser proibido"

Há 1h e 29min