Após sair do Big Brother Verão, Boris mostra-se com companhia especial: «O meu porto seguro»

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Depois de dois meses confinado na casa mais vigiada do País, Boris Carvalho está finalmente a aproveitar os primeiros dias fora do Big Brother Verão junto das pessoas que mais ama.

O mergulhador profissional, que terminou o reality show da TVI em segundo lugar, tem partilhado alguns momentos desta nova fase com os seguidores.

Numa das imagens publicadas no Instagram, Boris surge na companhia da mulher e dos filhos, numa fotografia de família que assinala o regresso a casa depois da longa experiência no reality show.

«O meu porto seguro», escreveu o segundo classificado do Big Brother Verão, acompanhando a mensagem com um emoji em forma de coração.

Boris Carvalho perdeu a vitória para Sara Alves, que foi consagrada vencedora do reality show no passado dia 5 de setembro. Agora, longe das câmaras e do confinamento, o concorrente dedica os primeiros dias à família e ao reencontro com os seus.