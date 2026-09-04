No dia da grande final do Big Brother Verão, mulher de Boris deixa garantia: «As coisas resolvem-se em casa»

  • Dois às 10
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Sara, mulher de Boris, esteve esta sexta-feira no “Dois às 10” para falar sobre a participação do marido no “Big Brother Verão”.

Em dia de final do Big Brother Verão, familiares e amigos dos finalistas estiveramà conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Foi o caso de Sara, que abordou as polémicas aproximações do concorrente a Joana e, mais recentemente, a Vanessa.

Apesar de admitir que poderá ter “uma coisita ou outra” para dizer ao marido quando este sair da casa, Sara garante que não o fará publicamente. “Mas eu sou apologista que dentro de um casamento as coisas resolvem-se em casa, não é na rua”, afirmou, deixando clara a forma como pretende lidar com eventuais assuntos entre o casal.

Sobre a relação de Boris com Vanessa, Sara voltou a defender que não acredita que a concorrente estivesse apaixonada pelo marido. Ainda assim, elogiou a postura de Vanessa e garantiu que se daria “muito bem cá fora” com ela.

No final, quando Cristina Ferreira quis saber se acredita que Boris vai vencer a edição, Sara não hesitou: “Ele vai ganhar.”

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Temas: Big Brother Verao Boris Dois às 10
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