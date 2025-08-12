Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»

Expulso do “Big Brother Verão” após um incidente com Afonso Leitão, Bruno de Carvalho criticou a produção do programa e Cristina Ferreira respondeu em direto, desafiando-o a ir ao “Dois às 10” para “pôr tudo em pratos limpos”.

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente do “Big Brother Verão” na noite deste domingo, 11 de agosto, depois de um incidente com Afonso Leitão. O antigo presidente do Sporting foi afastado do jogo após dar um pontapé ao concorrente, num momento que gerou polémica.

Durante o especial, Maria Botelho Moniz falou com Bruno de Carvalho sobre o sucedido. O ex-concorrente confirmou o episódio e admitiu que “contra factos não há argumentos”, mas negou que se tratasse de um pontapé, afirmando que foi “apenas uma brincadeira” e que Afonso “esticou as pernas”.

À saída da casa, Bruno deixou críticas à produção do programa, prometendo esclarecer tudo no “Dois às 10”. Esta segunda-feira, Cristina Ferreira reagiu em direto: “Espero que o Bruno venha cá porque disse que ia esclarecer tudo no ‘Dois às 10’ e que era aqui que ia pôr tudo em pratos limpos. Espero que venha cá, até porque há aqui acusações à produção e estou cá eu para responder.”

A apresentadora recordou ainda a história de Bruno de Carvalho na TVI: “De lembrar que fui eu que o convidei pela primeira vez para um reality show e fui eu também que o defendi no dia em que tinha um processo contra ele.”

O convite está feito e a produção aguarda agora a resposta do ex-concorrente para marcar presença no matutino da TVI.