Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 9min

Expulso do “Big Brother Verão” após um incidente com Afonso Leitão, Bruno de Carvalho criticou a produção do programa e Cristina Ferreira respondeu em direto, desafiando-o a ir ao “Dois às 10” para “pôr tudo em pratos limpos”.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente do “Big Brother Verão” na noite deste domingo, 11 de agosto, depois de um incidente com Afonso Leitão. O antigo presidente do Sporting foi afastado do jogo após dar um pontapé ao concorrente, num momento que gerou polémica.

Durante o especial, Maria Botelho Moniz falou com Bruno de Carvalho sobre o sucedido. O ex-concorrente confirmou o episódio e admitiu que “contra factos não há argumentos”, mas negou que se tratasse de um pontapé, afirmando que foi “apenas uma brincadeira” e que Afonso “esticou as pernas”.

À saída da casa, Bruno deixou críticas à produção do programa, prometendo esclarecer tudo no “Dois às 10”. Esta segunda-feira, Cristina Ferreira reagiu em direto: “Espero que o Bruno venha cá porque disse que ia esclarecer tudo no ‘Dois às 10’ e que era aqui que ia pôr tudo em pratos limpos. Espero que venha cá, até porque há aqui acusações à produção e estou cá eu para responder.”

A apresentadora recordou ainda a história de Bruno de Carvalho na TVI: “De lembrar que fui eu que o convidei pela primeira vez para um reality show e fui eu também que o defendi no dia em que tinha um processo contra ele.”

O convite está feito e a produção aguarda agora a resposta do ex-concorrente para marcar presença no matutino da TVI.

Temas: Big brother verao Bruno de carvalho Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos

A Não Perder

Houve um gesto secreto dentro do Big Brother Verão que levou à rutura total entre Daniela Santos e Afonso Leitão

Há 12 min

Esta é a antiga apresentadora da TVI que revelou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estar a lutar contra um cancro agressivo

Há 45 min

Rebeca cantou com hemorragia grave e foi internada de urgência: «Eu achava que era cancro»

Há 1h e 25min

Atrás do nome artístico, famosa portuguesa esconde nome verdadeiro que poucos conhecem

Há 3h e 3min

Filho de Paulo Futre pertence ao restrito grupo das pessoas mais inteligentes do mundo

Há 3h e 23min

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Ontem às 17:00

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Ontem às 12:48

Cristina Ferreira sobre Bruno de Carvalho: «Espero que o Bruno venha cá»

Há 2h e 15min

Eduardo Ferreira revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»

Ontem às 12:17

Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»

Há 2h e 15min

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Ontem às 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Ontem às 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Ontem às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

10 ago, 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Houve um gesto secreto dentro do Big Brother Verão que levou à rutura total entre Daniela Santos e Afonso Leitão

Há 12 min

Esta é a antiga apresentadora da TVI que revelou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estar a lutar contra um cancro agressivo

Há 45 min

Rebeca cantou com hemorragia grave e foi internada de urgência: «Eu achava que era cancro»

Há 1h e 25min

Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»

Há 2h e 9min