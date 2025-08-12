Bruno de Carvalho promete ir ao «Dois às 10» e Cristina Ferreira deixa recado em direto

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:01

Após a expulsão direta do Big Brother – Verão, Bruno de Carvalho garantiu que iria ao Dois às 10 esclarecer tudo, mas Cristina Ferreira aproveitou o programa desta terça-feira para lhe deixar um recado e garantir que está pronta para responder a todas as questões.

Logo no arranque do Dois às 10 desta terça-feira, Cristina Ferreira comentou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother – Verão. O concorrente deixou a casa mais vigiada do País na noite de segunda-feira, dia 12, após um gesto polémico que motivou a decisão da produção: um pontapé nos pés de Afonso Leitão.

“Eu espero que o Bruno venha cá, até porque o Bruno disse que ia esclarecer tudo no Dois às 10 e que era aqui que ia pôr tudo em pratos limpos. Espero que venha cá para termos uma conversa. Até porque há acusações à produção e eu estou cá para responder porque sei de tudo desde o primeiro dia”, afirmou Cristina Ferreira, ao vivo.

A apresentadora recordou ainda o início da ligação profissional com Bruno de Carvalho. “Fui eu que o convidei pela primeira vez para ir para um reality show e fui eu também que o defendi num dia em que ele foi expulso porque tinha um processo contra ele cá fora. E defendi porque, juntamente com a produção, sabíamos aquilo que tinha acontecido dentro daquela casa.”

Cristina deixou ainda um recado ao ex-presidente do Sporting: “É homenzinho suficiente para responder às perguntas que temos para lhe fazer. Nas imagens, aquilo que se viu foi, de facto, que o Afonso teve sempre os pés no mesmo sítio.”

“Tenho muita pena porque gosto muito do Bruno. Acho que, quando usa o seu lado do humor e está bem-disposto… Quando ele entrou, eram milhões de pessoas a ver, porque, de repente, ele era divertido.”

No final do programa, Cristina revelou que Bruno estará presente esta quarta feira.

Temas: Big brother verao Bruno de Carvalho Dois às 10 Cristina Ferreira

