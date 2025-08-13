Cristina Ferreira confronta Bruno de Carvalho após expulsão polémica: «Agora deixas-me falar»

Bruno de Carvalho quebrou o silêncio no Dois às 10 sobre a expulsão do Big Brother – Verão, negou ter dado um pontapé a Afonso Leitão e ouviu de Cristina Ferreira uma explicação clara para a decisão da produção.

Bruno de Carvalho esteve, esta quarta-feira, no Dois às 10 para reagir pela primeira vez à expulsão direta do Big Brother – Verão, depois de um gesto polémico com Afonso Leitão.

O ex-concorrente foi afastado do jogo após ter dado, segundo a produção, um pontapé a Afonso. Bruno, no entanto, rejeita essa versão: “Não se tratou de um pontapé, mas de um chega para lá. A imagem que tinha dele era com as pernas mais recolhidas.”

Cristina Ferreira, que falou em nome da TVI, esclareceu a decisão da produção: “É um pontapé que não é para machucar. Estás dentro de um programa de televisão, que é visto por milhares de pessoas.”

Quando Bruno interrompeu, Cristina reagiu de forma assertiva: “Agora deixas-me falar. A gestão de um reality show é feita ao segundo por uma equipa de várias pessoas. A partir do momento em que há um chega para lá, como tu dizes, ou seja, um contacto físico que passa para lá do que é permitido, em duas pessoas que desde o primeiro dia se estão a picar… A partir do momento em que extravasa o que é permitido, tens de ser expulso.”

Durante a entrevista, Bruno de Carvalho aproveitou ainda para criticar o comportamento de Catarina Miranda e de Afonso Leitão dentro da casa, acusando ambos de serem “inoportunos com todos os concorrentes”.