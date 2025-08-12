Cristina Ferreira dá novidade sobre Bruno de Carvalho, depois da polémica expulsão do Big Brother Verão

Cristina Ferreira revelou, no final da emissão desta terça-feira do Dois às 10, que Bruno de Carvalho estará no programa já esta quarta-feira, para falar sobre a expulsão direta do Big Brother – Verão e responder às polémicas que marcaram a sua saída.

No final da emissão desta terça-feira do Dois às 10, Cristina Ferreira anunciou que Bruno de Carvalho vai estar no programa já esta quarta-feira, para esclarecer a sua expulsão direta do Big Brother – Verão.

O concorrente deixou a casa mais vigiada do País na noite de segunda-feira, dia 12, após um gesto polémico que levou a produção a afastá-lo do jogo: um pontapé nos pés de Afonso Leitão.

Em estúdio, Cristina Ferreira comentou o caso e deixou um recado. “O Bruno disse que ia esclarecer tudo no Dois às 10 e que era aqui que ia pôr tudo em pratos limpos. Espero que venha para termos uma conversa. Até porque há acusações à produção e eu estou cá para responder porque sei de tudo desde o primeiro dia.”

A apresentadora recordou ainda o início da relação profissional com Bruno de Carvalho: “Fui eu que o convidei pela primeira vez para ir para um reality show e fui eu também que o defendi num dia em que ele foi expulso porque tinha um processo contra ele cá fora. E defendi porque, juntamente com a produção, sabíamos aquilo que tinha acontecido dentro daquela casa.”

Espera-se agora que o ex-concorrente reage a toda a polémica esta quarta-feira, dia 13.