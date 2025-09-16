Cristina Ferreira deixa Catarina Miranda sem palavras: «Quando fazemos uma lista dos melhores nos realities, estás lá

No «Dois às 10», Cristina Ferreira elogiou Catarina Miranda e admitiu que, apesar de ter ficado em segundo lugar no «Big Brother Verão», a jovem de Almeirim merecia ter vencido o reality show.
Catarina Miranda, segunda classificada do Big Brother Verão – que terminou na passada sexta-feira, 12 de setembro – esteve esta terça-feira, dia 16, no programa Dois às 10 para uma conversa franca com Cristina Ferreira.
A jovem de Almeirim falou sobre o seu percurso no reality show, a experiência de ter conquistado o segundo lugar, a ligação com Afonso Leitão e os projetos profissionais que tem para o futuro. Ao longo da entrevista, Cristina Ferreira foi questionando Catarina sobre algumas das suas atitudes dentro da casa, procurando compreender melhor o seu “jogo”.
No final da conversa, Cristina fez questão de deixar uma mensagem especial a Catarina Miranda, admitindo que, para si, a jovem poderia ter sido a grande vencedora da edição: “Miranda, boa sorte. Eu sou das que achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue. Foi o público que decidiu a Jéssica – e muito bem – mas eu acho que eras das que merecia ter ganho o primeiro lugar porque, de facto, aquilo que tu fazes impacta. Ninguém o pode negar, ninguém pode dizer que és indiferente.”
A apresentadora foi ainda mais longe e reforçou a forma como vê a ex-concorrente do Big Brother Verão: “E por isso mesmo és, quando fazemos uma lista dos melhores nos realities, estás lá e acho que sabes disso. Desejo mesmo que concretizes todos os teus sonhos. E eu também acho que tu não estás do lado do mal, mas isso sou eu que acho que tens aí coisas que um dia eu gostaria que tu mostrasses.”
Uma conversa marcada pela sinceridade, onde Cristina Ferreira deixou claro o impacto que Catarina Miranda já conquistou no mundo dos reality shows em Portugal.