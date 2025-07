Ex de Manuel Melo em 'confronto' com avó de Catarina Miranda: «Estava a tentar falar e a senhora a interromper-me»

No Dois às 10, Cristina Ferreira recebeu familiares dos concorrentes do Big Brother Verão.

Os familiares dos concorrentes nomeados do Big Brother Verão estiveram, esta segunda-feira, no programa Dois às 10, da TVI, onde partilharam opiniões, defenderam os seus e falaram sobre o ambiente vivido na casa mais vigiada do país. Mas foi um momento entre Rosário, avó de Catarina Miranda, e Sofia, ex-companheira de Manuel Melo, que acabou por surpreender todos no estúdio — e também os espectadores.

Enquanto partilhava a sua visão sobre a dinâmica dos concorrentes, Rosário questionou: «Se foi para lá uma cantora e um ator, porque é que não agarram naquilo que têm e não se divertem os outros?»

Sofia, de forma calma, respondeu à provocação com um diagnóstico direto da casa: «Eu posso responder a isso. Eles não estão a conseguir ser tão eles próprios porque o ambiente está um bocadinho contaminado.»

A troca ganhou intensidade quando Rosário interrompeu, insistindo: «Se a gente não tiver força para continuar, como é que vai ficar?» Sofia reagiu de imediato: «Está a ver? Eu agora estava a tentar falar e a senhora estava-me a interromper.»

Rosário pediu desculpa e, para acalmar o ambiente, Cristina Ferreira esclareceu que a reação de Sofia servia como exemplo do que acontece, todos os dias, na casa do Big Brother: «A Sofia está a dar o exemplo de como é na casa do Big Brother.»

Com fair play, Sofia concluiu: «Serviu de exemplo, não faz mal, era mesmo isso que eu queria dizer.»

Um momento inesperado, mas genuíno, que espelha o que se vive também dentro da casa: emoções à flor da pele, diferentes formas de ver o jogo — e a constante busca pelo equilíbrio entre o confronto e o respeito.