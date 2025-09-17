Não se viu na televisão, mas Catarina Miranda esteve nos bastidores durante entrevista de Afonso Leitão. Veja as imagens exclusivas

  • Dois às 10
  • Há 1h e 11min

Enquanto Afonso Leitão dava a sua entrevista no «Dois às 10», Catarina Miranda acompanhava tudo discretamente nos bastidores.

Esta quarta-feira, 17 de setembro, Afonso Leitão esteve no programa Dois às 10 para a sua primeira grande entrevista em televisão após ter conquistado o 4.º lugar no Big Brother Verão.

Em estúdio, falou sobre a sua experiência no reality show, os momentos mais intensos e também sobre a relação que mantém com Catarina Miranda, a quem esteve sempre ligado dentro da casa.

O que não se viu em direto foi a presença de Catarina Miranda nos bastidores. A jovem de Almeirim fez questão de acompanhar de perto a entrevista de Afonso, num gesto que mostra a proximidade que os une fora da casa mais vigiada do país.

Durante a conversa, Afonso revelou a forma carinhosa como trata Catarina: «Ou é Miranda ou Sininho», contou, recordando a cumplicidade que ambos criaram ainda dentro do Big Brother, onde chegaram a brincar chamando-se “Sininho e Peter Pan”.

Questionado por Cristina Ferreira, o ex-concorrente não escondeu os seus sentimentos: «Eu gosto muito da Catarina Miranda, mesmo. Eu disse isto dentro da casa e digo cá fora.»

Apesar de assumir que os dois “ainda não namoram”, Afonso garantiu que se estão a conhecer e que já juntaram as respetivas famílias.

Veja as imagens exclusivas de Catarina Miranda nos bastidores do «Dois às 10» na galeria em cima.

Temas: Big brother verao Catarina miranda Afonso Leitao Dois às 10 Cristina Ferreira

