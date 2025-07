Quem é Tomás? Descobrimos o homem por trás do nome que Catarina Miranda fez questão de tatuar no corpo

Catarina Miranda tem o nome "Tomás" tatuado no braço e há um motivo muito especial por detrás dessa escolha.

Catarina Miranda tem marcado na pele um nome especial: “Tomás”. A tatuagem, discreta mas cheia de significado, pode ser vista no braço da concorrente do "Big Brother" e não passou despercebida aos mais atentos.

Mas afinal, quem é Tomás? Trata-se do irmão de Catarina Miranda, com quem mantém uma ligação forte e muito próxima. O gesto de eternizar o nome do irmão no corpo mostra o quanto ele representa na vida da concorrente.

Recorde-se que, na primeira participação de Catarina no "Big Brother", Tomás chegou a dar uma entrevista ao digital da TVI, onde falou sobre a personalidade da irmã, a sua forma de estar no jogo e a relação cúmplice que partilham fora das câmaras.

A tatuagem é apenas mais um reflexo dessa ligação fraterna, que continua a acompanhar Catarina mesmo dentro da casa mais vigiada do país.