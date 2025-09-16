Rosto da mãe de Catarina Miranda é mostrado pela primeira vez. E todos repararam nisto

No «Dois às 10», Catarina Miranda foi surpreendida com a exibição inédita de uma fotografia da mãe, sempre discreta e afastada das câmaras, num momento que não deixou ninguém indiferente pelas parecenças entre ambas,

No Dois às 10, recebemos esta terça-feira Catarina Miranda, que conquistou o 2.º lugar no Big Brother Verão. Em estúdio, a ex-concorrente falou sobre a experiência intensa no programa, os desafios que enfrentou, as amizades que construiu e o impacto que esta aventura já começa a ter na sua vida fora da casa mais vigiada do país.

Mas houve um momento que acabou por surpreender todos. Durante a conversa, Catarina foi surpreendida com um vídeo da avó, que acabou por revelar algo inédito: uma fotografia da mãe da jovem, que até agora nunca tinha sido mostrada publicamente: «Ela é que me leva às galas, mas fica no carro. Ela não quer aparecer. Na penúltima gala a mãe até esteve lá dentro, as pessoas é que não souberam», revelou a avó.

Confrontada com as imagens, Catarina Miranda explicou que os pais sempre preferiram manter-se afastados do mediatismo: «A minha mãe e o meu pai não gostam muito deste mundo.»

A revelação acabou por se tornar num dos momentos mais comentados da manhã, mostrando um lado mais íntimo e reservado da vida familiar de Catarina Miranda.