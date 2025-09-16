Rosto da mãe de Catarina Miranda é mostrado pela primeira vez. E todos repararam nisto

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:50

No «Dois às 10», Catarina Miranda foi surpreendida com a exibição inédita de uma fotografia da mãe, sempre discreta e afastada das câmaras, num momento que não deixou ninguém indiferente pelas parecenças entre ambas,

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No Dois às 10, recebemos esta terça-feira Catarina Miranda, que conquistou o 2.º lugar no Big Brother Verão. Em estúdio, a ex-concorrente falou sobre a experiência intensa no programa, os desafios que enfrentou, as amizades que construiu e o impacto que esta aventura já começa a ter na sua vida fora da casa mais vigiada do país.

Mas houve um momento que acabou por surpreender todos. Durante a conversa, Catarina foi surpreendida com um vídeo da avó, que acabou por revelar algo inédito: uma fotografia da mãe da jovem, que até agora nunca tinha sido mostrada publicamente: «Ela é que me leva às galas, mas fica no carro. Ela não quer aparecer. Na penúltima gala a mãe até esteve lá dentro, as pessoas é que não souberam», revelou a avó.

Confrontada com as imagens, Catarina Miranda explicou que os pais sempre preferiram manter-se afastados do mediatismo: «A minha mãe e o meu pai não gostam muito deste mundo.»

A revelação acabou por se tornar num dos momentos mais comentados da manhã, mostrando um lado mais íntimo e reservado da vida familiar de Catarina Miranda.

Temas: Big brother verão Catarina Miranda Dois às 10 Cristina Ferreira

A Não Perder

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Há 1h e 14min

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

Há 1h e 41min

Isto vai mudar a forma como usa o champô seco

Há 1h e 44min

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

Há 1h e 59min

Faça isto depois de cada refeição e vai notar mudanças no peso

Há 2h e 14min

Estas frutas são perfeitas para começar o dia cheio de energia

Há 2h e 44min

Esta é a forma certa de cozinhar arroz na medida certa

Há 3h e 14min
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

Hoje às 11:24

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

Hoje às 11:17

Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo

Hoje às 10:12

Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio

Ontem às 12:09

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

Ontem às 15:30

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

12 set, 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

11 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

Há 1h e 59min

Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Hoje às 09:04

«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

Ontem às 17:00

Novo programa, novo visual. Foi assim que Cristina Ferreira brilhou na estreia do «Secret Story»

Ontem às 15:18

Fotos

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Há 1h e 14min

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

Há 1h e 41min

Isto vai mudar a forma como usa o champô seco

Há 1h e 44min

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

Há 1h e 59min