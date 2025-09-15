Saiba quando é que Catarina Miranda vai estar no «Dois às 10»

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:19

Depois de conquistar o segundo lugar no «Big Brother Verão», Catarina Miranda senta-se no sofá do «Dois às 10» para a sua primeira grande entrevista a solo depois do reality show.

Depois de conquistar o segundo lugar no Big Brother – Verão, Catarina Miranda vai marcar presença no programa Dois às 10, da TVI, esta terça-feira, dia 16 de setembro.

Será a primeira entrevista em televisão a solo da ex-concorrente após o desfecho da aventura televisiva, onde se destacou como uma das figuras mais marcantes da edição. Catarina vai recordar momentos intensos da sua passagem pela casa mais vigiada do país e partilhar como está a viver o rescaldo do reality show, depois de vários momentos partilhados com Afonso Leitão.

Recorde os melhores momentos de Catarina Miranda no Big Brother Verão:

Temas: Big brother verao Catarina Miranda Dois às 10

