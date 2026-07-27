Após expulsão do Big Brother Verão, Cristina Ferreira deixa Joaquim surpreendido com revelação: «Não fazia ideia»

Joaquim foi o concorrente expulso da mais recente gala do "Big Brother Verão" e confessou, já fora da casa, que a saída o apanhou completamente de surpresa.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente admitiu que não esperava ser o escolhido pelos portugueses para abandonar o jogo. Foi então que os apresentadores lhe revelaram um dado que o deixou ainda mais surpreendido: da primeira vez que foi nomeado, foi o primeiro concorrente a ser salvo. "Ah, fui? Não fazia ideia", reagiu Joaquim.

O ex-concorrente revelou ainda que acreditava que seria Raquel a abandonar a casa. Na sua perspetiva, a concorrente acabou por perder protagonismo depois de não ter dado continuidade ao enredo criado em torno da aproximação a Nuno, com quem chegou a tentar desenvolver uma relação.

Durante a última semana dentro da casa, Joaquim confessou também ter refletido sobre alguns dos seus comportamentos e admitiu que começou a questionar se algumas atitudes poderiam estar a ser mal interpretadas pelo público.

O agora ex-concorrente reconheceu ainda que os participantes entram atualmente no reality show mais condicionados pelo impacto que tudo o que fazem pode ter cá fora. Segundo Joaquim, existe um receio crescente de ser julgado pelo público e de as atitudes dentro da casa terem consequências na vida pessoal e familiar, o que leva muitos concorrentes a terem mais cuidado com aquilo que dizem e fazem ao longo do jogo.