Confrontada sobre ligação do ex-marido à filha, Ana Duarte reage: «Convidem-no e façam-lhe essa questão»

  Dois às 10
  Ontem às 14:57

No “Dois às 10”, Ana Duarte foi questionada sobre as palavras do ex-marido, Ricardinho, e respondeu de forma firme, remetendo explicações para o próprio atleta.

Ana Duarte foi expulsa do «Big Brother Verão» e foi ao programa “Dois às 10”  falar da prestação no reality show, mas também da polémica após a Curva da Vida, onde abordou o divórcio do pai da filha Riana.

Durante a conversa em estúdio, Cláudio Ramos recordou que Ricardinho garantiu manter uma relação saudável com a filha. De imediato, perguntou a Ana Duarte se concordava com essa afirmação.

Sem entrar em detalhes, a ex-concorrente respondeu de forma direta: «Convidem-no e façam-lhe essa questão.»

Um comentário breve, mas carregado de significado, que deixou claro não querer prolongar a polémica em televisão. Ainda assim, Ana Duarte assumiu ter ficado surpreendida com a forma como o comunicado foi feito: «Não [entendi] da forma como o fez.»

Veja, ainda, a conversa completa:

