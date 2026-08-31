Cristina Ferreira sobre concorrente do Big Brother Verão: «Dá-me a sensação de que está em sofrimento»

  • Dois às 10
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Foi durante mais uma emissão de ‘Dois às 10’, esta segunda-feira, 31 de agosto, que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estiveram a analisar os últimos acontecimentos do ‘Big Brother Verão’. A dada altura, uma reflexão sobre Vanessa acabou por dar lugar a uma leitura mais profunda sobre o estado emocional da concorrente.

Depois de serem exibidas imagens da gala de domingo, nas quais é possível ver um momento de tensão entre Vanessa e Tatiana, Cristina Ferreira reparou num pormenor que lhe chamou a atenção. “Agora estou aqui a pensar, porque eu também penso. A Vanessa não é uma pessoa triste? Agora estou a olhar para a cara dela das últimas semanas, ela está sempre de cara fechada”, começou por dizer a apresentadora.

“Dá-me a sensação que ela está em sofrimento nos últimos tempos”, acrescentou Cristina Ferreira.

Os comentadores presentes em estúdio também deram a sua opinião sobre a mudança de Vanessa, apontando o afastamento de Boris como um dos motivos que poderá ter contribuído para que a concorrente ficasse mais em baixo.

Mas foi Cláudio Ramos quem acabou por fazer uma reflexão mais emocional sobre aquilo que, na sua perspetiva, poderá estar a acontecer com Vanessa dentro da casa.

“Ela apaixonou-se por uma pessoa dentro do programa”

O apresentador começou por destacar que Vanessa terá passado por uma situação particularmente difícil durante a sua experiência no reality show. “Aconteceu à Vanessa uma coisa dentro do programa que é muito difícil”, afirmou Cláudio Ramos.

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Segundo o apresentador, a concorrente terá desenvolvido sentimentos por alguém dentro da casa, embora não o assuma perante os outros. “Ela apaixonou-se por uma pessoa dentro do programa – ela não dá a mão à palmatória nem me vai dizer a mim quando eu lhe perguntar – apaixonou-se por uma pessoa dentro do programa”, explicou.

Cláudio Ramos considerou ainda que a história de vida da concorrente também poderá ter influência na forma como está a viver esta experiência. “Tem uma história de vida que é um bocado complicada”, afirmou, antes de destacar uma característica que reconhece em Vanessa: “Ela é uma miúda desenrascada”.

Ainda assim, o apresentador acredita que a jovem terá encontrado dentro da casa alguém de quem realmente gostou e que isso acabou por tornar a experiência emocionalmente mais exigente: “Apaixonou-se por uma pessoa com a qual não vai poder ter nenhuma relação, perdeu o amigo e o amor, isto foi o que aconteceu”.

 

Uma leitura que deixou em cima da mesa uma possível explicação para a mudança de Vanessa nas últimas semanas e para o comportamento mais fechado que Cristina Ferreira tinha começado por notar em direto

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