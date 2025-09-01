Durante o «Big Brother Verão», filha de Ana Duarte deu entrada no hospital: «Eu senti tudo»

Ana Duarte abriu o coração após a saída do Big Brother Verão e revelou um dos momentos mais duros que viveu no programa: a ida da filha ao hospital enquanto estava dentro da casa.

Ana Duarte foi a concorrente expulsa na mais recente gala do Big Brother Verão e, no programa “Dois às 10”, abriu o coração sobre a experiência, marcada por momentos de alegria, mas também de superação.

A ex-concorrente confessou que já pressentia a saída, por estar nomeada com dois dos grandes favoritos, Viriato e Catarina Miranda. “Estava cansada e desgastada do jogo. Sentia que ia ser expulsa”, admitiu.

As saudades da família, em especial da filha, foram outro dos fatores decisivos. Já esteve longe em turnês de concertos, mas o telemóvel ajudava a gerir essa distância..

Um dos dias mais duros aconteceu quando Ana Duarte sentia que algo não estava bem: “Eu estava mesmo mal e pensei em desistir. O Big chamou-me e disse que a minha filha tinha ido para o hospital. Eu senti tudo.”

Apesar da saída precoce, Ana Duarte acredita que deu o melhor de si: “Entrei bem e alegre, mas o meu máximo eram três semanas.» Pensou que por entrar a meio seria um alvo fácil, mas consegui criar laços com vários concorrentes.

E, entre elogios de comentadores e do público, a cantora garante que esta experiência foi apenas uma etapa: agora, o objetivo é abraçar novos desafios e relançar a carreira musical.