Após expulsão do Big Brother Verão, Íris vê pela primeira vez imagens de Afonso: «Fiquei mesmo triste»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A expulsão de Íris do "Big Brother Verão" interrompeu uma das ligações que mais curiosidade despertava dentro da casa. A ex-concorrente nunca escondeu o interesse por Afonso e, cá fora, revelou acreditar que o sentimento era correspondido.

Em conversa após a saída do reality show da TVI, Íris foi surpreendida ao ver imagens de Afonso visivelmente emocionado depois da sua expulsão. "Não estava à espera. Só vi estas imagens há bocado, fiquei mesmo triste. Não gostamos de ver pessoas de quem gostamos a sofrer", confessou.

A ex-concorrente admitiu que esperava alguma emoção por parte de Afonso, mas não imaginava vê-lo tão abalado. "Estava à espera que deitasse uma lágrima quando saí", acrescentou.

Questionada sobre o futuro da relação, Íris reconheceu que a expulsão acabou por interromper a aproximação entre ambos. Ainda assim, mostrou-se otimista e garantiu que está disposta a esperar para perceber o que poderá acontecer quando Afonso deixar a casa mais vigiada do país.

 

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Big brother Verao Iris Dois às 10 Afonso
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Longe dos holofotes. Ex-concorrente do "Big Brother" está na linha da frente do combate aos incêndios

Há 42 min

Vencedora de programa da TVI foi diagnosticada com cancro: «Quero que me digam as probabilidades de cura»

Há 58 min

Cristina Ferreira revela o hábito matinal que considera indispensável para as mulheres: «É um ensinamento para a vida»

Há 1h e 27min

Já pode dizer adeus ao ferro de engomar: estes truques deixam a roupa sem vincos

Há 1h e 53min

Mulher guardava cinco corpos de bebés em casa. Foi o marido quem encontrou o primeiro

Há 3h e 36min

Psicóloga portuguesa detida em Bali escapou à pena de morte: «Cheguei a perder a esperança»

Há 3h e 45min

Por esta ninguém esperava. Catarina Quintas revela o que levou ao fim da relação com Norberto: «Foi um livramento»

Hoje às 10:54
MAIS

Mais Vistos

Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio

Ontem às 12:37

Cristina Ferreira interrompe programa após avião polémico no Big Brother Verão. E envolve Boris

Há 3h e 21min

Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»

Hoje às 10:01

O caso que está a chocar. Corpos de cinco bebés encontrados em casa de um casal

Há 3h e 45min

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Longe dos holofotes. Ex-concorrente do "Big Brother" está na linha da frente do combate aos incêndios

Há 42 min

Cristina Ferreira revela o hábito matinal que considera indispensável para as mulheres: «É um ensinamento para a vida»

Há 1h e 27min

Cristina Ferreira revela as nove regras para chegar aos 48 anos em forma: «É para o resto da vida»

Hoje às 09:00

De coração ocupado. Filho de Jorge Jesus celebra aniversário e recebe declaração de amor da namorada

Ontem às 15:48

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Longe dos holofotes. Ex-concorrente do "Big Brother" está na linha da frente do combate aos incêndios

Há 42 min

Vencedora de programa da TVI foi diagnosticada com cancro: «Quero que me digam as probabilidades de cura»

Há 58 min

Cristina Ferreira revela o hábito matinal que considera indispensável para as mulheres: «É um ensinamento para a vida»

Há 1h e 27min

Já pode dizer adeus ao ferro de engomar: estes truques deixam a roupa sem vincos

Há 1h e 53min