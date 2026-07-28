Após expulsão do Big Brother Verão, Íris vê pela primeira vez imagens de Afonso: «Fiquei mesmo triste»

A expulsão de Íris do "Big Brother Verão" interrompeu uma das ligações que mais curiosidade despertava dentro da casa. A ex-concorrente nunca escondeu o interesse por Afonso e, cá fora, revelou acreditar que o sentimento era correspondido.

Em conversa após a saída do reality show da TVI, Íris foi surpreendida ao ver imagens de Afonso visivelmente emocionado depois da sua expulsão. "Não estava à espera. Só vi estas imagens há bocado, fiquei mesmo triste. Não gostamos de ver pessoas de quem gostamos a sofrer", confessou.

A ex-concorrente admitiu que esperava alguma emoção por parte de Afonso, mas não imaginava vê-lo tão abalado. "Estava à espera que deitasse uma lágrima quando saí", acrescentou.

Questionada sobre o futuro da relação, Íris reconheceu que a expulsão acabou por interromper a aproximação entre ambos. Ainda assim, mostrou-se otimista e garantiu que está disposta a esperar para perceber o que poderá acontecer quando Afonso deixar a casa mais vigiada do país.