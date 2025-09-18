Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Eu sou amigo dela»

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Jéssica Vieira reage à vitória no Big Brother - Verão no Dois às 10

No «Dois às 10», Viriato Quintela elogiou Jéssica Vieira pela vitória no «Big Brother Verão» e Cláudio Ramos acabou por fazer uma revelação sobre a sua ligação à concorrente.

Viriato Quintela, terceiro classificado do Big Brother Verão, esteve esta quinta-feira, 18 de setembro, no programa Dois às 10, para a sua primeira entrevista em televisão após a saída da casa mais vigiada do país.

Em conversa com Cláudio Ramos, o ator foi desafiado a comentar a vitória de Jéssica Vieira: «Maravilhosa. Ela é maravilhosa, eu adoro a Jéssica.»

Sempre bem-humorado, Viriato aproveitou para brincar com o apresentador: «Por falar nisso, tu apoiaste a Jéssica, não é? Lá se foi a sororidade masculina, obrigado por nada.»

Entre risos, Cláudio confirmou: «Eu apoiei a Jéssica. Ao contrário do que muitas pessoas disseram e foram escrevendo, eu sou amigo dela. Ela foi minha concorrente cá fora, ela e o Afonso. Eu fui testemunha do namoro dos dois. Eu gostava francamente e fiquei muito triste quando o namoro dos dois acabou. Mas pronto, acabou, foi cada um à sua vida e lá a coisa foi.»

Veja ainda a entrevista completa a Viriato Quintela: