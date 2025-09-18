Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Eu sou amigo dela»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:52

No «Dois às 10», Viriato Quintela elogiou Jéssica Vieira pela vitória no «Big Brother Verão» e Cláudio Ramos acabou por fazer uma revelação sobre a sua ligação à concorrente.

Viriato Quintela, terceiro classificado do Big Brother Verão, esteve esta quinta-feira, 18 de setembro, no programa Dois às 10, para a sua primeira entrevista em televisão após a saída da casa mais vigiada do país.

Em conversa com Cláudio Ramos, o ator foi desafiado a comentar a vitória de Jéssica Vieira: «Maravilhosa. Ela é maravilhosa, eu adoro a Jéssica.»

Sempre bem-humorado, Viriato aproveitou para brincar com o apresentador: «Por falar nisso, tu apoiaste a Jéssica, não é? Lá se foi a sororidade masculina, obrigado por nada.»

Entre risos, Cláudio confirmou: «Eu apoiei a Jéssica. Ao contrário do que muitas pessoas disseram e foram escrevendo, eu sou amigo dela. Ela foi minha concorrente cá fora, ela e o Afonso. Eu fui testemunha do namoro dos dois. Eu gostava francamente e fiquei muito triste quando o namoro dos dois acabou. Mas pronto, acabou, foi cada um à sua vida e lá a coisa foi.»

Veja ainda a entrevista completa a Viriato Quintela:

Temas: Big brother verao Jessica Vieira Claudio Ramos Dois às 10

RELACIONADOS

Jéssica Vieira revela onde vai gastar os 30 mil euros que ganhou no «Big Brother Verão»

Imagens antigas de Jéssica Vieira vêm a público. Vencedora do Big Brother Verão reagiu assim

Fora do «Big Brother Verão», Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão: «Surpreendeu-me. Não estava à espera»

