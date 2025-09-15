Imagens antigas de Jéssica Vieira vêm a público. Vencedora do Big Brother Verão reagiu assim

No «Dois às 10», Jéssica Vieira foi surpreendida com imagens da infância e não conteve o riso ao rever os momentos partilhados pela mãe, a quem chamou o seu maior pilar.

A manhã no Dois às 10 trouxe uma surpresa especial para Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother – Verão. Durante a entrevista com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a jovem foi surpreendida com palavras emotivas da mãe e com imagens inéditas da sua infância.

Nos vídeos exibidos, Jéssica surgiu em criança, sempre com um sorriso contagiante, mostrando desde cedo a energia e alegria que conquistaram o público português.

Ao ver as imagens, a vencedora não conteve o riso e partilhou a emoção com os presentes. No final, fez questão de agradecer à mãe, a quem chamou o seu “maior pilar”, sublinhando a importância da família em todo o percurso vivido no reality show.

