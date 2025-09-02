Márcia Soares comenta prestação de Jéssica Vieira e aponta próximo expulso do Big Brother Verão: «Como amiga dela há muitos anos...»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:32

Márcia Soares marcou presença no “Dois às 10” e falou da participação da amiga Jéssica Vieira no Big Brother Verão, arriscando ainda um palpite sobre a próxima expulsão.

Márcia Soares foi convidada do programa “Dois às 10” desta terça-feira, 2 de setembro, e acabou por comentar a participação da amiga Jéssica Vieira no Big Brother Verão.

A comentadora não escondeu a admiração pela forma como Jéssica tem enfrentado o jogo, apesar das dificuldades: “A Jéssica, como amiga dela há muitos anos, eu acho que ela fez o melhor que conseguiu. Não estava numa posição fácil, de gerir as emoções, os sentimentos, a Miranda, a Daniela, tudo o que aconteceu, o Afonso.”

Cláudio Ramos aproveitou para lançar a questão que está na cabeça dos fãs: quem sairá no próximo domingo? Em risco estão Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda e Jéssica Vieira.

Márcia Soares arriscou um palpite: “Acho que poderá ser o Afonso. Eu acho que ele merecia ir à final, genuinamente, merecia mesmo estar na final, mas acho que poderá ser o Afonso porque, nas nomeações da outra vez, ele ficou ali resvés, portanto acho que sim.”

Com a grande final a aproximar-se, as apostas estão mais acesas do que nunca e os fãs do Big Brother Verão aguardam ansiosamente pelo próximo desfecho.

