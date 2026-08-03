Após expulsão do Big Brother Verão, Joana desaba em lágrimas ao chegar a estúdio. E tudo por causa de quem a esperava

Joana foi a sétima concorrente expulsa do Big Brother Verão, na gala transmitida este domingo, 2 de agosto, depois de reunir apenas 10% dos votos do público entre os cinco nomeados.

Já fora da casa, a ex-concorrente falou às plataformas digitais da TVI e começou por agradecer o apoio que recebeu ao longo da participação no reality show. "Agradeço imenso a quem votou em mim. Peço imensa desculpa por ter saído, mas é a vida. Obrigado por terem acompanhado e obrigado por gostarem de mim, mesmo com todos os meus defeitos. Cá fora a vida continua e quero ver-vos a todos, beijinhos", afirmou.

Joana confessou ainda que ficou emocionada com a receção calorosa que teve em estúdio, num momento que a levou às lágrimas.

Um dos momentos mais marcantes da gala aconteceu quando leu a carta enviada pelo namorado. Sobre esse momento, garantiu: "Foi uma lufada de ar fresco. A verdade é que lá dentro não falava muito dele, não sabia que ele ia estar tão envolvido e também o queria proteger. Quando li foi ótimo."

Questionada sobre os colegas que pretende manter na sua vida, Joana mostrou-se aberta a continuar algumas amizades. "Sim, acho que sim. Existem algumas pessoas que vou querer conviver, outras, se calhar, nem tanto, mas isso depois vai tudo depender da continuidade do programa e do que eles forem cá fora", explicou.

No balanço da experiência, a ex-concorrente garantiu não ter arrependimentos, embora admita que gostaria de ter mostrado mais de si em determinada fase do jogo. "Acho que não me arrependo de nada porque se aconteceu assim é porque tinha de acontecer. Só tenho pena de não ter dado um bocadinho mais naquelas semanas que eu me fui abaixo", concluiu.

A gala ficou também marcada pelas declarações de Miguel sobre a proximidade entre Joana e Boris Carvalho dentro da casa. O namorado da ex-concorrente garantiu confiar plenamente nela, mas admitiu que não viu com bons olhos algumas atitudes do concorrente. "Estou orgulhoso. Estou muito tranquilo, conheço-a bem e sei com o que posso contar. Ela é ciumenta com todos os amigos", começou por afirmar.

Ainda assim, não escondeu o desagrado com um momento protagonizado por Boris. "Há certas coisas que aconteceram e que não levei de ânimo leve. Foi a brincadeira do sofá. Para o Boris, se calhar, foi mesmo só uma brincadeira, mas ele devia ter pensado nas pessoas que estão cá fora. Mas lá está: não conheço o Boris", rematou.

Já Sara, mulher de Boris Carvalho, voltou a defender o marido durante a gala, reforçando que o concorrente tem uma personalidade descontraída e muito brincalhona.