Após expulsão do Big Brother Verão, Joana desaba em lágrimas ao chegar a estúdio. E tudo por causa de quem a esperava

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Joana foi a sétima concorrente expulsa do Big Brother Verão, na gala transmitida este domingo, 2 de agosto, depois de reunir apenas 10% dos votos do público entre os cinco nomeados.

Já fora da casa, a ex-concorrente falou às plataformas digitais da TVI e começou por agradecer o apoio que recebeu ao longo da participação no reality show. "Agradeço imenso a quem votou em mim. Peço imensa desculpa por ter saído, mas é a vida. Obrigado por terem acompanhado e obrigado por gostarem de mim, mesmo com todos os meus defeitos. Cá fora a vida continua e quero ver-vos a todos, beijinhos", afirmou.

Joana confessou ainda que  ficou emocionada com a receção calorosa que teve em estúdio, num momento que a levou às lágrimas.

Um dos momentos mais marcantes da gala aconteceu quando leu a carta enviada pelo namorado. Sobre esse momento, garantiu: "Foi uma lufada de ar fresco. A verdade é que lá dentro não falava muito dele, não sabia que ele ia estar tão envolvido e também o queria proteger. Quando li foi ótimo."

Questionada sobre os colegas que pretende manter na sua vida, Joana mostrou-se aberta a continuar algumas amizades. "Sim, acho que sim. Existem algumas pessoas que vou querer conviver, outras, se calhar, nem tanto, mas isso depois vai tudo depender da continuidade do programa e do que eles forem cá fora", explicou.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

No balanço da experiência, a ex-concorrente garantiu não ter arrependimentos, embora admita que gostaria de ter mostrado mais de si em determinada fase do jogo. "Acho que não me arrependo de nada porque se aconteceu assim é porque tinha de acontecer. Só tenho pena de não ter dado um bocadinho mais naquelas semanas que eu me fui abaixo", concluiu.

A gala ficou também marcada pelas declarações de Miguel sobre a proximidade entre Joana e Boris Carvalho dentro da casa. O namorado da ex-concorrente garantiu confiar plenamente nela, mas admitiu que não viu com bons olhos algumas atitudes do concorrente. "Estou orgulhoso. Estou muito tranquilo, conheço-a bem e sei com o que posso contar. Ela é ciumenta com todos os amigos", começou por afirmar.

Ainda assim, não escondeu o desagrado com um momento protagonizado por Boris. "Há certas coisas que aconteceram e que não levei de ânimo leve. Foi a brincadeira do sofá. Para o Boris, se calhar, foi mesmo só uma brincadeira, mas ele devia ter pensado nas pessoas que estão cá fora. Mas lá está: não conheço o Boris", rematou.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Já Sara, mulher de Boris Carvalho, voltou a defender o marido durante a gala, reforçando que o concorrente tem uma personalidade descontraída e muito brincalhona.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Big Brother Verao Joana Dois às 10 TVI
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Ao lado do namorado, Sandra Felgueiras faz balanço das férias: «Não reparadoras, como eu esperava, mas...»

Ontem às 15:10

«Eu não sou velha»: prestes a celebrar 60 anos, esta atriz portuguesa é inundada de elogios

Ontem às 14:16

Casal acarinhado por Cristina Ferreira prepara chegada de bebé: «A nossa família vai continuar a crescer»

Ontem às 09:02

«Água a 31 graus e azul do céu e do mar»: descobrimos o destino das férias de Cristina Ferreira

Ontem às 08:40

Galã de «Morangos com Açúcar» vive dias de sonho ao lado do namorado. Os fãs estão rendidos: «Tão lindos»

31 jul, 15:08

De férias, Sandra Felgueiras partilha momento especial com Tony Carreira

30 jul, 15:24

De estrelas da TVI a Harry e Meghan Markle. Este paraíso português tornou-se o destino da moda entre os famosos

30 jul, 11:08
MAIS

Mais Vistos

Após sair do Big Brother Verão, Joana revela o que o namorado lhe disse em privado

Ontem às 11:24

Gonçalo Quinaz lança provocação e Cláudio Ramos responde na hora e de forma hilariante

Ontem às 10:11

Comportamentos no Big Brother Verão revoltam Inês Morais: «Eu peço mesmo desculpa, mas tenho de falar»

Ontem às 10:26

Fora do Big Brother Verão, Joana revela o concorrente de quem quer distância: «É muito inconstante»

Ontem às 11:31

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Já são conhecidos os sete patrimónios que vão representar a Grande Lisboa nas Novas 7 Maravilhas de Portugal

Ontem às 15:12

Ao lado do namorado, Sandra Felgueiras faz balanço das férias: «Não reparadoras, como eu esperava, mas...»

Ontem às 15:10

«Eu não sou velha»: prestes a celebrar 60 anos, esta atriz portuguesa é inundada de elogios

Ontem às 14:16

Fora do Big Brother Verão, Joana esclarece sentimentos por Boris e conta reação do namorado

Ontem às 12:28