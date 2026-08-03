Fora do Big Brother Verão, Joana esclarece sentimentos por Boris e conta reação do namorado

Em entrevista no Dois às 10, a ex-concorrente garantiu que entre ambos nunca existiu mais do que amizade e explicou quando percebeu que a situação poderia estar a ser mal interpretada. "Começámos a perceber que a coisa podia estar mais complicada ou não bem interpretada quando se dão os diretos ou as imagens que nos chocaram um bocado mais", começou por dizer.

Ainda assim, Joana assegurou que nunca sentiu necessidade de alterar a forma como lidava com Boris, precisamente porque ambos sabiam o que existia entre eles. "Mas, fora isso, estávamos tão descansados que era só uma amizade e nós sabíamos que era uma amizade, que não pensámos que era um assunto", afirmou.

A ex-concorrente falou também da reação do namorado à polémica, explicando que este sempre confiou nela, embora admita que algumas situações possam ter sido difíceis de compreender."Entende, porque ele conhece-me. Não conhecendo o Boris, fica sempre meio que atrapalhado com a situação. Claro que há atitudes que ele se calhar não consegue ter 100% compreensão da situação", confessou.

Quanto às críticas que surgiram nas redes sociais, Joana mostrou-se tranquila e deixou uma resposta bem-humorada: "Podem falar mal, podem falar bem, mas falem."