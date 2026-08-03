Fora do Big Brother Verão, Joana faz descoberta e mostra-se desiludida: «Estou surpreendida»

Poucos portugueses conhecem, mas este paraíso de águas cristalinas está a 1h30 de distância

Depois da expulsão do Big Brother Verão, Joana marcou presença no Dois às 10, da TVI, onde fez um balanço da sua participação no reality show e admitiu que, desde que saiu da casa, tem descoberto situações que não correspondem à imagem que tinha enquanto estava em jogo.

À conversa com Cláudio Ramos, a ex-concorrente confessou que está a rever alguns momentos e que há comportamentos dos colegas que a deixaram surpreendida.

Um dos exemplos foi Afonso, concorrente de quem acreditava ser próxima dentro da casa. No entanto, já cá fora, Joana descobriu que o colega a nomeou no confessionário, algo que desconhecia durante a sua participação. "Estou surpreendida", admitiu, sem esconder a desilusão perante a revelação.

A ex-concorrente explicou que, enquanto estava fechada na casa mais vigiada do país, tinha uma perceção diferente de algumas relações e que só agora, ao assistir às imagens e a conhecer o que foi dito no confessionário, está a conseguir formar uma opinião mais completa sobre o jogo.

A participação de Joana no Big Brother Verão terminou na gala de domingo, depois de ter sido a concorrente menos votada pelo público entre os nomeados.