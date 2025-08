Filho de Kina surge na televisão e diz que a concorrente do Big Brother Verão perdeu parte do «estado natural»

Micael, filho de Kina, esteve no programa "Dois às 10" e partilhou a sua visão sobre o percurso da mãe no “Big Brother - Verão”. Com emoção e sinceridade, destacou o lado mais sensível e protetor da concorrente.

Micael, filho de Kina, marcou presença no estúdio do “Dois às 10” para comentar o desempenho da mãe no "Big Brother". Numa conversa franca com Cláudio Ramos, o jovem destacou que o verdadeiro lado de Kina foi o que o público conheceu logo nos primeiros dias do reality show. “O estado natural dela é a primeira semana. Toda a gente se apaixonou. Mas depois começaram todas as brigas”, observou.

Para Micael, o comportamento da mãe na casa tem sido coerente com a sua essência: “Ela está a tratar toda a gente como me tratou a mim, são filhos dela.” Uma atitude protetora que, acredita, faz parte do seu instinto natural. “Ela vai sempre defender o mais fraco, mesmo que seja à custa de baixar a sua imagem.”

O filho de Kina também falou sobre as mudanças de comportamento que a mãe pode apresentar sob pressão: “Quando sai do seu estado natural, para o estado de ansiedade ou de defesa, começamos a ver uma Kina diferente.” Ainda assim, reforça que, por detrás da força que transmite, está uma mulher sensível e emocional: “Ela é bastante sensível.”

No final da conversa, Cláudio Ramos não escondeu o carinho que sente pela concorrente: “Eu gosto muito dela.”