Kina quebra o silêncio e revela o verdadeiro motivo para ter 'fugido' de Portugal

Kina quebrou o silêncio sobre o passado e explicou porque decidiu afastar-se de Portugal, depois de viver anos marcados pelo medo, pela invasão da privacidade e por uma relação sem futuro.

Kina decidiu falar pela primeira vez sobre as polémicas que marcaram a sua vida pessoal e que se intensificaram após as declarações do enteado, que a acusou de práticas de “bruxarias”.

Sem fugir ao tema, a ex-concorrente do Big Brother Verão começou por esclarecer que a ligação com o jovem nunca foi de proximidade:

“Não existia relação. Apenas ajudei a criá-lo. Dos 24 até aos 39, eu ajudei a criá-lo. Quando o conheci tinha 7 anos.”

Ainda assim, fez questão de deixar uma mensagem de respeito em memória do antigo companheiro: “Não quero desonrar a memória dele. Com todos os defeitos que ele tinha, ele não deixaria que isto acontecesse.”

Kina recorda os anos vividos com medo e saturação, explicando o motivo pelo qual decidiu afastar-se do país: “A invasão da minha privacidade foi muito grave. Eu falava todos os dias para casa, porque os meus filhos não quiseram ir comigo. Ele não me ia dar o divórcio. Fui em trabalho e vinha todos os fins de semana. Não havia vida comum. Fui saindo.”

Sobre as imagens de felicidade que partilhava na altura, a artista é clara: “Tive momentos de felicidade, mas se veem as minhas fotos, eram sessões fotográficas e sorrisos falsos.”

Confrontada com a razão pela qual foi compactuando com a situação, Kina desabafou: “Tinha medo. Iniciei uma relação com medo. Eu tinha medo com 21 anos. Com 39 já não tinha.”

De regresso à ribalta, graças à participação no Big Brother Verão, Kina mostra-se agradecida pelo carinho do público.