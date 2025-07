Há um 'segredo' da relação de Luíza Abreu e João Moura Caetano que ainda está por revelar

Luíza Abreu foi ao «Dois às 10» falar do namoro com João Moura Caetano — mas uma pergunta de Cláudio Ramos ficou por responder. A ex-concorrente do Big Brother preferiu guardar o segredo... por agora.

Luíza Abreu esteve esta segunda-feira, 29 de julho, no programa «Dois às 10», da TVI, para a sua primeira entrevista após sair do Big Brother Verão. A ex-concorrente falou abertamente sobre o romance com João Moura Caetano — antigo companheiro da irmã, Luciana Abreu — mas foi uma pergunta de Cláudio Ramos que ficou por responder.

«Como se conheceram?», quis saber o apresentador, num dos momentos mais aguardados da conversa. Com um sorriso, Luíza não quis entrar em detalhes e deixou o mistério no ar, deixando em aberto a possibilidade de surgir em breve ao lado do namorado para revelar tudo.

Sobre as críticas nas redes sociais e as comparações com a irmã, Luíza foi clara: «As pessoas acharam que era uma afronta», começou por dizer, referindo-se à surpresa causada pelo namoro com João Moura Caetano. Mas esclareceu que nunca teve uma relação próxima com Luciana Abreu: «Quando foi namorado da minha irmã… eu não convivi com eles. Eu nunca o vi como o meu cunhado, porque não convivo com a minha irmã. Portanto, para mim, o João é o João.»

Recorde-se que, no domingo, João Moura Caetano surpreendeu Luíza em estúdio, após a sua saída do reality show, confirmando publicamente a relação com um gesto que emocionou todos.

Agora, os fãs aguardam a prometida entrevista em conjunto, onde, tudo indica, será finalmente contada a história do início deste romance que continua a dar que falar.