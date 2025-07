Luíza Abreu fala do início da relação com João Moura Caetano e recorda: «Quando foi namorado da minha irmã...»

Luíza Abreu foi entrevistada no programa «Dois às 10», da TVI, e falou abertamente sobre a relação com João Moura Caetano — e sobre o facto de o toureiro ter sido, no passado, namorado da sua irmã, Luciana Abreu.

Luíza Abreu foi a convidada de Cláudio Ramos no programa «Dois às 10», desta segunda-feira, onde não evitou o tema mais mediático: o seu namoro com o toureiro João Moura Caetano, ex-companheiro da irmã, Luciana Abreu.

Sem rodeios, a ex-concorrente do Big Brother Verão respondeu às críticas e aos comentários que têm surgido nas redes sociais.

«As pessoas acharam que era uma afronta», começou por dizer, referindo-se à surpresa e polémica gerada em torno da sua relação.

Luíza esclareceu que nunca teve uma ligação próxima com Luciana e que, por isso, nunca viu João como um cunhado: «Quando foi namorado da minha irmã… eu não convivi com eles. Eu nunca o vi como o meu cunhado, porque não convivo com a minha irmã. Portanto, para mim, o João é o João», afirmou, visivelmente tranquila e segura do que sente.

Questionada por Cláudio Ramos sobre como conheceu João Moura Caetano, Luíza preferiu manter o mistério, deixando no ar a possibilidade de ambos surgirem em breve lado a lado a falar do relacionamento que já assumiram publicamente.

Recorde-se que João Moura Caetano surpreendeu Luíza em estúdio, no último domingo, durante a gala do Big Brother, onde a ex-concorrente foi expulsa. O gesto do toureiro emocionou Luíza e acabou por confirmar publicamente a relação.