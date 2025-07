Sem relação com a irmã, Luíza Abreu recorda a última memória com as sobrinhas: «É doloroso»

Luíza Abreu esteve no programa «Dois às 10», da TVI, e falou, com emoção contida, sobre a ausência de relação com a irmã, Luciana Abreu, e sobre a dor de estar afastada das sobrinhas há anos.

Em entrevista no programa «Dois às 10», Luíza Abreu abriu o coração sobre as mágoas familiares que carrega. Sem contacto com a irmã, Luciana Abreu, há vários anos, a ex-concorrente do Big Brother Verão confessou que uma das maiores dores é não acompanhar o crescimento das sobrinhas.

«É doloroso, na minha cabeça elas continuam a ter 3 e 4 aninhos», desabafou, visivelmente emocionada, ao recordar a última memória que guarda das filhas de Luciana Abreu.

Sem nunca apontar o dedo diretamente, Luíza optou por manter alguma reserva sobre os motivos do afastamento. Deixou ainda claro que, apesar do silêncio de tantos anos, «já era previsível, havia sinais de afastamento.»

Questionada por Cláudio Ramos se teria falado com Luciana antes de entrar no reality show, a resposta foi imediata: «Não, faz muitos anos que não tenho contacto.»

A jovem lembrou também o seu percurso artístico, sublinhando que, ao contrário do que alguns podem pensar, nunca teve “cunhas”:

«Sempre fui a castings e estive nas filas como todas as outras pessoas.»

Sobre a experiência no Big Brother, Luíza afirmou que saiu com o sentimento de dever cumprido: «Há 10 anos que estava a ser criada outra Luíza que não era eu. Sai com o sentimento de missão cumprida. Pressentia que era eu a sair, tinha esse feeling.»

Recorde-se que João Moura Caetano surpreendeu Luíza em estúdio, no último domingo, durante a gala do Big Brother, onde a ex-concorrente foi expulsa. O gesto do toureiro emocionou Luíza e acabou por confirmar publicamente a relação.