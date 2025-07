Eduardo Ferreira, o herdeiro de Marco Paulo, é casado. A mulher foi contra a sua entrada no Big Brother Verão

No Dois às 10, foram revelados novos dados sobre Eduardo Ferreira, o novo concorrente do Big Brother Verão, que é herdeiro do cantor Marco Paulo.

Está dentro da casa mais vigiada do país, mas cá fora há quem não tenha ficado nada contente com essa decisão. Eduardo Ferreira, bombeiro de Braga e conhecido por ser herdeiro de Marco Paulo, entrou recentemente no "Big Brother Verão", mas contou com alguma resistência por parte da sua mulher.

Durante o programa “Dois às 10”, Cristina Ferreira revelou que Eduardo foi uma das grandes surpresas associadas à morte de Marco Paulo, ao ter sido apontado como beneficiário de 10% da herança do cantor. “Por isso, a expectativa agora é grande com a sua entrada no Big Brother”, afirmou a apresentadora.

Na conversa com os comentadores Gonçalo Quinaz, Adriano Silva Martins e Cláudia Jacques, veio à tona um dado curioso: Eduardo é casado e pai de um menino de seis anos, mas a mulher nunca foi vista em público. “Nunca cheguei a conhecê-la. Ela não gostava que ele entrasse no Big Brother, mas ele conseguiu dar-lhe a volta. O Marco conhecia a mulher e o filho”, contou Cláudia Jacques, sublinhando que, apesar da discrição da companheira, havia proximidade familiar com o cantor.

Apesar da resistência inicial, Eduardo seguiu com a decisão e está agora a viver a experiência do reality show da TVI. A sua ligação a Marco Paulo, o momento de exposição e o mistério à volta da sua vida pessoal prometem fazer correr muita tinta nas próximas semanas.